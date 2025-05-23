Инженерное чудо Запорожья: как выглядели мосты через Днепр, которые уничтожили во время войны

История мостов Стрелецкого в Запорожье

Запорожье трудно представить себе без мостов. Но не всегда эта часть инфраструктуры выглядела так, как ее привыкли видить горожане сегодня. До появления известных мостов Преображенского на их месте были другие, не менее впечатляющие — мосты Стрелецкого. Это были первые первые мостовые переходы через Хортицу, которые стали частью огромного проекта индустриализации.

Мосты Стрелецкого (в народе также известные как Константиновские) были построены в рамках проекта Днепростроя и соединяли левый и правый берега Днепра через остров Хортицу. Строительство началось в 1927 году, а торжественное открытие состоялось 6 ноября 1931 года. Автором проекта был профессор Николай Стрелецкий, а непосредственное руководство строительством осуществлял инженер Михаил Константинов. Именно в его честь мосты и получили второе, неофициальное имя.

Мосты Стрелецкого начали строить в 1927 году

Это были двухъярусные мосты: верхний уровень предназначался для двухпутного железнодорожного движения, а нижний — шириной 7,75 метра — для автотранспорта и пешеходов. С обеих сторон нижнего яруса располагались тротуары на консолях. Такие параметры делали мосты универсальными для своего времени.

Мост через Новый Днепр был длиной 715 метров и состоял из трех основных арочных пролетов по 140 метров каждый. Его высота достигала 50 метров. С левого берега к мосту вела двухпролетная ферма и балочная ферма над шоссе, с правого — аналогичные по конструкции пролеты. Эти элементы проектировались с расчетом на возможность строительства судоходного канала под мостом в будущем.

Мост через Старый Днепр был одноарочным, общей длиной 370 метров. Центральная арка составляла 224 метра и на момент открытия была самой длинной арочной конструкцией в Европе. Подходы к мосту состояли из металлических эстакад по 48 метров с каждой стороны. Всего на два моста потребовалось около 13 700 тонн металла.

Первоначально для строительства моста планировалось использовать обычную сталь, но расчеты показали, что арки получаются слишком тяжелыми. В итоге использовали ферросилициевую сталь — более прочную и позволяющую снизить массу конструкции. Этот материал закупили в Чехословакии. Арки мостов собирались из клепаных элементов. Мост через Старый Днепр монтировали специалисты из Чехословакии, а через Новый — советские инженеры под руководством Константинова. Между ними даже возникло негласное соревнование за качество сборки.

К сожалению, судьба этих мостов оказалась трагичной. В 1941 году, во время отступления Красной армии, мост через Новый Днепр пытались взорвать, но безуспешно — вплоть до тех пор, пока враг не занял Хортицу. В 1943 году наступающие советские войска под командованием генерала Судца окончательно уничтожили оба моста. На их месте впоследствии были построены мосты Преображенского, опоры которых частично использовали конструкции Стрелецкого.

Разрушенный мост Стрелецкого Фото Макса Иттенбаха, 1942

Мосты Стрелецкого остались в памяти как инженерное чудо своего времени. Сегодня о них напоминают лишь архивные фотографии, которые опубликовал в Facebook коллекционер и любитель истории Запорожья Фантор Петрович.