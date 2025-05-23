Інженерне диво Запоріжжя: як виглядали мости через Дніпро, які знищили під час війни

Історія мостів Стрелецького у Запоріжжі

Запоріжжя важко уявити без мостів. Але не завжди ця частина інфраструктури виглядала так, як її звикли бачити містяни сьогодні. До появи відомих мостів Преображенського на їх місці були інші, не менш вражаючі — мости Стрілецького. Це були перші мостові переходи через Хортицю, які стали частиною величезного проєкту індустріалізації.

Мости Стрілецького (в народі також відомі як Костянтинівські) були збудовані в рамках проєкту Дніпробуду та з'єднували лівий і правий береги Дніпра через острів Хортицю. Будівництво почалося в 1927 році, а урочисте відкриття відбулося 6 листопада 1931 року. Автором проєкту був професор Микола Стрілецький, а безпосереднє керівництво будівництвом здійснював інженер Михайло Костянтинов. Саме на його честь мости й отримали другу, неофіційну назву.

Мости Стрелецького почали будувати 1927 року

Це були двоярусні мости: верхній рівень призначався для двоколійного залізничного руху, а нижній — шириною 7,75 метра — для автотранспорту та пішоходів. З обох боків нижнього ярусу розташовувалися тротуари на консолях. Такі параметри робили мости універсальними для свого часу.

Міст через Новий Дніпро був довжиною 715 метрів і складався з трьох основних аркових прольотів по 140 метрів кожен. Його висота сягала 50 метрів. З лівого берега до мосту вела двопрогонова ферма та балкова ферма над шосе, з правого — аналогічні за конструкцією прольоти. Ці елементи проєктувалися з розрахунком на можливість будівництва судноплавного каналу під мостом у майбутньому.

Міст через Старий Дніпро був одноарковим, загальною довжиною 370 метрів. Центральна арка становила 224 метри й на момент відкриття була найдовшою арковою конструкцією в Європі. Підходи до мосту складалися з металевих естакад по 48 метрів з кожного боку. Всього на два мости знадобилося близько 13 700 тонн металу.

Спочатку для будівництва мосту планувалося використовувати звичайну сталь, але розрахунки показали, що арки виходять занадто важкими. У підсумку використали феросиліцієву сталь — міцнішу, що дозволило зменшити масу конструкції. Цей матеріал закупили в Чехословаччині. Арки мостів збиралися з клепаних елементів. Міст через Старий Дніпро монтували фахівці з Чехословаччини, а через Новий — радянські інженери під керівництвом Костянтинова. Між ними навіть виникло негласне змагання за якість збірки.

На жаль, доля цих мостів виявилася трагічною. У 1941 році, під час відступу Червоної армії, міст через Новий Дніпро намагалися підірвати, але марно — аж до тих пір, поки ворог не зайняв Хортицю. У 1943 році наступаючі радянські війська під командуванням генерала Судця остаточно знищили обидва мости. На їх місці згодом були збудовані мости Преображенського, опори яких частково використали конструкції Стрілецького.

Зруйнований міст Стрелецького Фото Макса Іттенбаха, 1942

Мости Стрілецького залишились у пам’яті як інженерне диво свого часу. Сьогодні про них нагадують лише архівні фотографії, які опублікував у Facebook колекціонер та аматор історії Запоріжжя Фантор Петрович.