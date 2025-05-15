Бургеры за 15 центов и уникальная система обслуживания: как выглядел первый в мире ресторан McDonald's

Открытие ресторана стало настоящей революцией в сфере общественного питания

Сеть быстрого питания McDonald’s, которая впервые появилась в Киеве в 1997 году, стала одной из самых популярных фастфуд-империй в мире. Ее основали Морис и Ричард Макдональды, но мировым гигантов компанию сделал другой человек.

Ровно 85 лет назад, 15 мая 1940 года, братья Макдональды открыли свой первый ресторан McDonald’s, навсегда изменив концепцию быстрого питания. "Телеграф" решил узнать, как выглядел первый ресторан и что в нем было особенного.

Как выглядел первый ресторан McDonald's

Первый ресторан сети McDonald's появился в городке Сан-Бернардино (штат Калифорния). Это было небольшое заведение, но с широким ассортиментом блюд (25 позиций), где были ребра барбекю, сэндвичи с говядиной и свининой, а также охлажденные напитки.

McDonald’s основали Морис и Ричард Макдональды

Позже, в 1948 году братья радикально перестроили ресторан и создали первую версию фастфуда, разработав систему быстрого обслуживания "Speedee Service System". Они сократили меню, сделав акцент на простоте, низких ценах и скорости выдачи блюд. Именно "второй формат" ресторана стал прообразом будущих заведений McDonald’s. Тогда гамбургеры продавались за 15 центов и быстро завоевали популярность среди населения.

Как выглядел первый ресторан McDonald’s

В 1953 году братья Макдональды продали первую франшизу на ресторан в Фениксе, затем начали продавать франшизы на всю концепцию ресторана, включая и быструю систему обслуживания, которая стала основой индустрии фастфуда. А спустя год Морис и Ричард продали бизнес Рэю Кроку за 2,7 миллиона долларов.

Братья Макдональды создали "Speedee Service System"

Бизнесмен, получив полные права на компанию, стал активно заниматься унификацией всех элементов ресторанов. И его скрупулезность и вклад в рекламу принесли свои результаты, потому что став акционерной компанией, акции McDonald's стали стремительно расти, а рестораны один за других открываться по всему миру.

Первый ресторан McDonald’s Рэя Крока

"Телеграф" писал ранее, каким было открытие первого в СССР McDonald's 35 лет назад и какие были цены. За день его обслужили 30 тысяч человек.