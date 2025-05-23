Проверьте балкон. Советский торшер можно продать за немалые деньги

Он имеет изящный силуэт

Многие советские вещи продают в сети за огромные суммы денег. Так, к примеру, за раритетный торшер из СССР хотят более 4 тысяч грн.

Об этом свидетельствует объявление с портала продажи подержанных вещей. Заметим, что торшер имеет розовый цвет и характерную бахрому по краям, которая в те времена считалась элементом изящества и вкуса.

По словам продавца, это светильник в хорошем состоянии, однако нуждается в ремонте. Так как он не светит, для полноценной работы надо заменить некоторые элементы.

На фото видно, что ткань сверху на торшере не имеет пятен и практически не изменила цвет за долгое время существования. Основание торшера выполнено из коричневого материала и чем-то напоминает стебель бамбука. Оно не имеет ни царапин, ни трещин. То есть фактически единственным недостатком торшера является то, что не работает световой элемент. Однако продавец не указал дату изготовления этого изделия и место.

Напомним, что также продают раритетную советскую настольную лампу, которая была почти в каждой квартире. Ее стоимость составляет более 4 600 грн и она до сих пор работает. Настольная лампа имеет характерную форму грибочка с пластмассовым зеленым плафоном и ножку "под камень".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продается интересная коллекция механических часов.