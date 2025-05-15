"Мертвец идет". Путину прочат скорый конец из-за его состояния

Война в Украине стала роковой для Путина

Британские военные эксперты назвали Владимира Путина "идущим мертвецом". Они связывают ухудшение здоровья диктатора с истощением от развязанной им войны против Украины.

Возраст и неустанное ухудшение здоровья диктатора, как полагают, стали следствием его жестокой войны в Украине, унесшей много его энергии. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на слова военных экспертов.

В частности, полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон откровенно заявил: "Есть аналитики, которые считают, что Путин — это уже исчерпанная сила, чья война в Украине приведет к его концу".

Эксперт Брус Джонс также добавил немаловажную деталь о политической системе в России. "Ситуация для Путина плохая. Он знает, что за плохие решения в Москве могут быть серьезные последствия", — сказал он, подчеркнув, что в России "никогда ничего не заканчивается демократически".

Дополнительные подозрения относительно состояния Путина вызвал недавний факт — Кремль неожиданно исключил его из состава российской делегации на мирных переговорах с Украиной в Турции. Это породило новые вопросы о политическом будущем диктатора и его безопасности.

Что означает выражение "мертвец идет"?

Это выражение происходит из тюремного жаргона. Когда приговоренного к смертной казни ведут коридорами тюрьмы на казнь, охранники восклицают "Dead man walking!" ("Мертвец идет!"). Этот возглас предназначен не только для предупреждения других заключенных, но и действует как психологическое давление на самого осужденного, напоминая о его неизбежной судьбе. Конкретно этим термином английские аналитики охарактеризовали сегодняшнее положение российского диктатора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп заставит Путина приехать на переговоры с Зеленским? Он даже назвал дату.