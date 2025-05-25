Не только 25.05.2025. Какие красивые даты для торжественных событий ждут нас в этом году

До конца года можно найти более десятка красивых дат

В Украине есть много людей, заботящихся о том, чтобы их торжественные мероприятия проходили в определенные даты, которые легко запомнить. Например, для свадебных мероприятий в текущем году топовым выбором было 25 мая (25.05.2025).

Однако те, кто не успел занять очередь на последнее воскресенье мая, могут не расстраиваться, ведь впереди есть еще несколько красивых дат. При том, будут они как летом, так и осенью.

Впрочем, тут важно еще учесть, что многие из них попадают на средину недели и многим могут не подойти. К примеру, летом на выходных из "зеркальных дат" выпадет лишь 5 июля (суббота), а еще более-менее удобной будет 25 июля (пятница). Полный список выглядит следующим образом:

01.06.2025 (воскресенье)

05.06.2025 (четверг)

06.06.2025 (пятница)

25.06.2025 (среда)

07.07.2025 (понедельник)

05.08.2025 (вторник)

25.08.2025 (понедельник)

28.08.2025 (четверг)

Осень традиционно является менее популярным сезоном для торжеств из-за ухудшения погоды и более коротких дней. Однако, если попасть на красивую дату летом не получилось, то и она подойдет. Тем более, что там есть несколько хороших дат, вроде 5 и 25 октября (воскресенье и суббота соответственно). Полный список выглядит так:

09.09.2025 (вторник)

10.10.2025 (пятница)

05.11.2025 (среда)

11.11.2025 (вторник)

25.11.2025 (вторник)

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