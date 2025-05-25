Гороскоп на 26 мая: человек из прошлого у Тельцов, неудачные покупки у Рыб

Этот день для самокопания и негативных мыслей не подходит

Для всех представителей Зодиака 2025 год окажется благоприятным. Издание "Телеграф" представляет гороскоп на понедельник, 26 мая, чтобы вы могли подготовиться к новым событиям.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вселенная придаст вам продуктивности, так что не поддавайтесь лени. Это удачное время для новых начинаний. Однако во второй половине дня возможна неприятная ситуация, свидетелем которой вы можете стать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Нахлынет волна ностальгии, которая может повлиять на вашу концентрацию в работе, делах и личной жизни. День обещает неожиданное, но приятное общение. Не исключено, что напомнит о себе человек из прошлого.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удача будет рядом. Некоторые проблемы решатся сами собой, но над другими все же придется потрудиться. Постарайтесь завтра уделить внимание мелочам — в них может скрываться важное.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете заметить, что окружающие вызывают у вас раздражение без особых причин. Однако не стоит выплескивать негатив на других — лучше с утра настроиться на позитив, думать о приятных вещах.

Лев (23 июля — 23 августа)

Важно оставаться внимательными: не все вокруг завтра будут честны. Возможны попытки обмана — не доверяйте на слово каждому. Постарайтесь отказаться от вредных привычек и избегать во всем чрезмерностей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Полезно держаться своих жизненных ориентиров. Романтические свидания и новые знакомства обещают быть особенно удачными. Семейным людям стоит посвятить больше времени близким. Также удачным может оказаться шопинг.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вместо того, чтобы копаться в себе, найдите вдохновение, займитесь чем-то новым, познакомьтесь с интересными людьми. Пусть девиз дня будет: "веселись и наслаждайся моментом". Не давайте грусти шансов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь отгонять от себя негативные мысли — лучше излучать только позитив. Настройтесь на волну добра и радости. Утро может подарить судьбоносную встречу с человеком, способным кардинально изменить вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это подходящий день для поездок, командировок и новых встреч. Особенно благоприятны романтические свидания и легкий флирт в вечернее время — они способны принести удачу. Главное завтра — не терять терпения и не поддаваться лени.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В общении важно проявлять деликатность — так вы избежите ненужных конфликтов. В вопросах денег полагайтесь на логику, расчет и собственный опыт. Избегайте сомнительных предложений и рискованных сделок.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Наступает день перемен: космос словно готов поменять все правила игры. Сейчас главное — отбросить сомнения и адаптироваться к новым условиям, которые диктуют обстоятельства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Уделите особое внимание своим близким — партнеру, детям, родителям. Это важно, ведь Вселенная настроена видеть вас в окружении родных. Покупки лучше отложить: они подождут, а вот творческие занятия обещают быть весьма продуктивными.