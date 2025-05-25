Не лише 25.05.2025. Які гарні дати для урочистих подій чекають на нас цього року

До кінця року можна знайти з десяток красивих дат

В Україні є багато людей, які дбають про те, щоб їхні урочисті заходи проходили у певні дати, які легко запам’ятати. Наприклад, для весільних заходів цього року топовим вибором було 25 травня (25.05.2025).

Проте ті, хто не встиг зайняти чергу на останню неділю травня, можуть не засмучуватись, адже попереду є ще кілька гарних дат. При цьому вони будуть як влітку, так і восени.

Втім, тут важливо ще врахувати, що багато з них потрапляє на середину тижня і багатьом може не підійти. Наприклад, влітку на вихідних із "дзеркальних дат" випаде лише 5 липня (субота), а ще більш-менш зручною буде 25 липня (п’ятниця). Повний список має такий вигляд:

01.06.2025 (неділя)

05.06.2025 (четвер)

06.06.2025 (п’ятниця)

25.06.2025 (середа)

07.07.2025 (понеділок)

05.08.2025 (вівторок)

25.08.2025 (понеділок)

28.08.2025 (четвер)

Восени традиційно є менш популярним сезоном для урочистостей через погіршення погоди та більш коротких днів. Однак, якщо потрапити на гарну дату влітку не вийшло, то й осінь підійде. Тим більше, що там є кілька хороших дат, на кшталт 5 та 25 жовтня (неділя та субота відповідно). Повний список має такий вигляд:

09.09.2025 (вівторок)

10.10.2025 (п’ятниця)

05.11.2025 (середа)

11.11.2025 (вівторок)

25.11.2025 (вівторок)

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