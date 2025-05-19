Пережило распад СССР: в Украине продают советское вино с большим возрастом выдержки (фото)

Уникальные винтажные вещи советской эпохи можно найти на онлайн-аукционах в Украине. Один из таких лотов — легендарное вино "Черный доктор" урожая 1963 года, произведенное на предприятии "Массандра".

Соответствующее объявление опубликовано на торговой площадке, где цена стартует с 9999 грн. По описанию продавца, бутылка не раскрывалась с 60-х годов и сохранилась в первоначальном виде заводская упаковка, стеклянная тара без реставраций, с незначительным налетом вина на внутренней стороне горла.

На этикетке отмечено: "50 лет Октября 1917-1967", что свидетельствует о посвященности партии к юбилейной дате. Содержание алкоголя – 16%, сахара – также 16%.

Вино относится к культовым маркам крымского производства, известным своей выдержкой и коллекционной ценностью. Как утверждает продавец, бутылка хранится во Львове, однако возможна доставка по Украине и за границу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Киеве выставили на продажу аутентичный советский вертолет Ми-2. Летательный аппарат был изготовлен в 1984 году.