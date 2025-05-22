Не только сделано в СССР: в Украине продается интересная коллекция механических часов

Есть часы из Японии и США

В Украине продают механические часы в рабочем состоянии. По словам продавца, он распродает свою коллекцию. Автор указывает, что в наличии много экземпляров, однако разместил фотографии только четырех из них.

Двое произведены в СССР. Соответствующее объявление опубликовано на одном из популярных украинских сайтов купли-продажи.

Предлагаются редкие позолоченные часы марки "Полет", произведенные в СССР в честь Олимпиады 1980 года. На циферблате изображен символ этого события – олимпийский мишка и размещена надпись "1980, Москва". Этот экземпляр продается без браслета.

В коллекции есть японские механические часы из нержавеющей стали фирмы Seiko с металлическим браслетом и календарем. Год производства в объявлении не указан, однако видно, что товар находится в хорошем состоянии.

Автор объявления предлагает и советские часы марки "Слава" с календарем и без браслета. Их механизм включает 22 камня.

На последнем фото изображены карманные часы Biltmore, которые раньше производились старой американской компанией E. Ingraham Company.

Судя по опубликованным фото, продавец имеет интересную коллекцию старых часов из разных стран, которая может заинтересовать коллекционеров. В объявлении указана цена 777 грн, однако отдельно отмечено, что цены разные.

Продавец проживает в городе Вышгород Киевской области и готов отправить товар новому владельцу как по Укрпочте, так и по Новой почте.

Ранее мы писали, что уникальные ретро-часы "Электроника 5" продают по смешной цене. Кроме будильника и мелодичного сигнала, товар оснащен также секундомером и хронографом.