В Киеве сдают "однушку с жилым ремонтом": любители СССР оценят (фото)

Как выглядит аренда по-киевски: старая хрущевка за немалые деньги

Квартиры в Киеве значительно взлетели в цене. За однокомнатную квартиру в среднем в столице просят 17 500 грн. Однако есть и гораздо более дешевые варианты, например за 10 000 грн и предложение может вызвать несколько вопросов.

Одно из объявлений на сайте аренды жилья предлагает однокомнатную квартиру на бульваре Вацлава Гавела. Район далек от центра, дом – хрущевка 1960-х годов постройки. Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 35 квадратов.

Дом – классическая "хрущевка"

Если работать в центре – добираться будет не просто

Судя по описанию — не самый плохой вариант, вот только ремонт здесь последний раз производился явно не в последнее десятилетие. Его состояние в объявлении назвали жилым. Однако он может вызвать дежавю у живших во времена СССР. Есть даже ковер на стене и кружевная салфетка. Важное – в квартире нельзя держать животных.

В квартире особо не разгуляешься

В квартире несколько спальных мест

В квартире есть техника, в частности холодильник и стиральная машинка. Как и набор мебели, техника также не нова, но немного свежее. Есть балкон и смежный санузел, отличительная черта хрущевской архитектуры. Расположение элементов в санузле может оказаться неудобным.

В ванную нужно пробираться

Балкон застеклен

На кухне – основное необходимое

Комиссия – 50% от месячной стоимости, то есть еще 5000 грн на старте. И это не самое дешевое предложение на рынке недвижимости. Среди плюсов – централизованное отопление, вода, канализация, даже во время блекаутов все якобы работает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что растет не только стоимость аренды в Киеве, но и суммы на приобретение квартир. За простую бетонную коробку без ремонта в центре могут попросить 13 млн. грн.