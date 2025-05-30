Гороскоп на 31 мая: Львам лучше молчать, а Скорпионов ждет романтика

Завтра знакам Зодиака нужно прислушаться к своей интуиции

В 2025 году знаки Зодиака могут существенно изменить свою жизнь. "Телеграф" представляет гороскоп на субботу, 31 мая, чтобы вы знали, чего ждать в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В ближайшее время Овнов ждут интересные возможности в карьере. Вы можете получить предложение по переходу в другую компанию или повышение зарплаты. Это станет мотивацией и дальше качественно выполнять свою работу и двигаться вперед.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сохраняйте осторожность в общении с людьми, особенно если они к вам неблагосклонны. Могут возникать недоразумения и конфликты, которые окончатся неприятными последствиями. Сохраняйте дипломатичность и взвешенность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов может ждать апатия и лень что-то делать. Причина – вы много работаете и не успеваете восстанавливать силы. Не забывайте о балансе работы и отдыха, чтобы чувствовать себя хорошо. Тогда и жажда работать будет большой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам следует задуматься об увеличении дохода, если они не хотят оказаться в кредитах и долгах. Решением будет поговорить с руководством, искать другую работу или вообще попробовать себя в другом направлении. Иначе рискуете работать за копейки.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам не стоит давать советы близкому окружению, поскольку это может сыграть с вами в злую шутку. Ваши благие намерения могут воспринять как желание испортить другим планы. Держитесь в стороне и не навязывайте свою помощь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам завтра не нужно соглашаться на подозрительные предложения от малознакомых людей. Это может быть ловушкой, на первый взгляд, привлекательной, но на самом деле обманом. Фильтруйте информацию и не ведитесь на обещания легких денег.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам в субботу придется проявить импровизацию. Все может идти не по вашему плану, поэтому готовьтесь к неожиданным поворотам. Это может касаться профессиональной деятельности, личной жизни или родных.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра Скорпионов будет ждать хороший день с любимым человеком. Вы будете делать то, что обоим нравится и получите положительные эмоции. Те, у кого нет пары, могут пойти на свидание или познакомиться с кем-то в окружении друзей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в этот день не следует закрываться от нового: сферы деятельности, людей или вызовов. Это может открыть интересные перспективы, однако если вы не будете бояться и проявите себя. Помните, что судьба любит смелых.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги почувствуют желание побыть наедине. И это очень необходимо после насыщенной рабочей недели. Спокойная атмосфера поможет разобраться в себе и понять свои желания. Избегайте нежелательных встреч и постороннего шума.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В ближайшее время Водолеи захотят выйти из зоны комфорта и попытаться что-нибудь изменить. Их будет сопровождать успех во всех делах, поэтому самое время действовать. Трудности будут возникать, но это шанс развиваться и изменять свою жизнь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в субботу не стоит пытаться что-то кардинально менять, потому что все может складываться не так, как этого хотелось бы. Поэтому важно сохранять спокойствие и наблюдать за обстоятельствами без лишних действий.