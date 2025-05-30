Андрей Табалов: Украинские потребители все чаще выбирают молочную продукцию в удобной упаковке

"Волошковое поле" обновит упаковку своих самых популярных молочных продуктов в соответствии с современными трендами

Молочная компания "Волошковое поле" планирует ряд изменений в упаковке своих популярных продуктов. Таким образом компания хочет сделать упаковку более удобной и ближе к вкусам потребителей.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле", председатель Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов.

По его словам, современные потребители все больше обращают внимание не только на вкус и качество молочной продукции, но и удобство упаковки. Эти тенденции уже отчетливо отражаются в структуре продаж.

"Тренд сейчас – на удобство потребителя, и, соответственно, изменяются требования к упаковке. Например, картонная упаковка Pure Pak для цельномолочных продуктов начала терять позиции. Зато набирает популярность ультрапастеризованное молоко в упаковках Tetra Fino и Tetra Brik, потому что оно удобно — не требует охлаждения, и есть значительно удобнее в ней.

Он также сообщил, что значительные изменения в предпочтениях по упаковке у потребителей наблюдаются и в категории сгущенки.

"Все меньше людей хотят открывать сгущенку консервным ножом или прокалывать банку. Именно поэтому на предприятиях "Волошкового поля" мы планируем переход из традиционной жестяной банки на формат с крышкой easy open. Это решение обусловлено запросом потребителя на простоту в использовании — открыл, использовал и закрыл. Простое решение, которое создает ощущение заботы о комфорте покупателя", — подчеркнул Андрей Табалов.

Наряду с постепенным переходом на крышку easy open предприятия молочной компании "Волошковое поле" планируют увеличивать выпуск продукции в мягкой упаковке Doypack.

"Сейчас мы видим, что также активно растет популярность сгущенки в упаковке Doypack — мягкой яркой таре с крышечкой, подобной майонезной. Этот формат набирает обороты и уже заметно вытесняет жестяную банку с полок магазинов. Это, опять же, комфорт потребителя и обычные правильные тенденции", — подытожил генеральный директор компании.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в стране.