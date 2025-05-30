Андрій Табалов: Українські споживачі все частіше обирають молочну продукцію в зручному пакуванні

"Волошкове поле" оновить пакування своїх найпопулярніших молочних продуктів відповідно до сучасних трендів

Молочна компанія "Волошкове поле" планує низку змін в упаковці своїх популярних продуктів. Таким чином компанія хоче зробити пакування більш зручним та бути ближчою до смаків споживачів.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле", голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов.

За його словами, сучасні споживачі дедалі більше звертають увагу не лише на смак та якість молочної продукції, а й на зручність упаковки. Ці тенденції вже чітко відображаються в структурі продажів.

"Тренд зараз – на зручність споживача, і, відповідно, змінюються вимоги до упаковки. Наприклад, картонна упаковка Pure Pak для цільномолочних продуктів почала втрачати позиції. Натомість набирає популярність ультрапастеризоване молоко в упаковках Tetra Fino і Tetra Brik, бо воно зручне — не потребує охолодження, і є значно зручнішими в логістиці та зберіганні", — зазначив Андрій Табалов.

Він також повідомив, що значні зміни в уподобаннях по упаковці у споживачів спостерігаються і в категорії згущеного молока.

"Все менше людей хочуть відкривати згущенку консервним ножем або проколювати банку. Саме тому на підприємствах "Волошкового поля" ми плануємо перехід з традиційної жерстяної банки на формат з кришкою easy open. Це рішення зумовлене запитом споживача на простоту у використанні — відкрив, використав і закрив. Просте рішення, яке створює відчуття турботи про комфорт покупця", — наголосив Андрій Табалов.

Поруч з поступовим переходом на кришку easy open підприємства молочної компанії "Волошкове поле" планують збільшувати випуск продукції в м'якій упаковці Doypack.

"Зараз ми бачимо, що також активно зростає популярність згущеного молока в упаковці Doypack — м’якій яскравій тарі з кришечкою, подібній до майонезної. Цей формат набирає обертів і вже помітно витісняє жерстяну банку з полиць магазинів. Це, знову ж таки, комфорт споживача та звичайні правильні тенденції", — підсумував генеральний директор компанії.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в країні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПАТ "Юрія", експортує молочні продукти у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове Поле" є Олександр та Андрій Табалов.