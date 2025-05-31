С Днем блондинок, дорогая! Яркие поздравления в открытках и картинках с игривым праздником

Этот праздник призван, чтобы бороться со стереотипами о блондинках

Каждый год 31 мая отмечается Международный день блондинок. Это легкий, яркий праздник и еще один повод сделать приятно дорогим для вас людям. Поздравьте своих светловолосых красавиц – мам, коллег, подруг, сестер красочной открыткой. В этом году праздник приходится на субботу, поэтому это отличный шанс отпраздновать его.

Этот день был основан в США в 2001 году. Он был начат для того, чтобы бороться со стереотипами о блондинках. Это не только для того, чтобы подчеркнуть их красоту, но и для важной миссии.

Только приблизительно 2% населения мира — это люди, которые от природы блондины или блондинки. Однако многие становятся блондином по собственному желанию — красят волосы. Поэтому это хороший повод приветствовать всех блондинов с их праздником.

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки, чтобы вы могли прислать их своим подругам, коллегам, сестрам, кумам и т.д. Поднимите им настроение красочной открыткой в День блондинок.

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