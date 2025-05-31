З Днем блондинок, люба! Яскраві привітання у листівках та картинках із грайливим святом

Це свято покликане, щоб боротися зі стереотипами щодо блондинок

Щороку 31 травня відзначається Міжнародний день блондинок. Це легке, яскраве свято та ще один привід зробити приємно дорогим для вас людям. Привітайте своїх світловолосих красунь — мам, колег, подруг, сестер барвистою листівкою. Цьогоріч свято припадає на суботу, тому це чудовий шанс відсвяткувати його.

Цей день було засновано у США в 2001 році. Його було започатковано для того, щоб боротися зі стереотипами щодо блондинок. Це не лише для того, щоб підкреслити їхню красу, а й для важливої місії.

Лише приблизно 2% населення у світі — це люди, які від природи блондини чи блондинки. Проте багато хто стає блондином за власним бажанням — фарбують волосся. Тому це гарний привід привітати усіх блондинів з їхнім святом.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм подругам, колегам, сестрам, кумам тощо. Підійміть їм настрій барвистою листівкою у День блондинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначатимуть Трійцю цього року. Ми назвали дату свята.