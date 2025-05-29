В один день с Россией? Когда будут отмечать Троицу в 2025 году

В этот день верующие идут в храмы, чтобы почтить большое событие

Троица – это великий христианский праздник, символизирующий единство Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. В народе часто можно услышать название Зеленые праздники. Троица сопровождается особыми традициями. Также скоро в Украине будут отмечать День отца.

"Телеграф" расскажет, когда приходится Троица в 2025 году, а также какими традициями сопровождается праздник и что нельзя делать в этот день.

Когда празднуют Зеленые праздники 2025

Троица – это праздник, не имеющий постоянной даты. Однако он приходится на пятидесятый день после Воскресения Христова. Каждый год дата Троицы меняется в зависимости от празднования Пасхи.

Троицу празднуют на 50-й день после Пасхи, фото из сети

В 2025 году католики и православные христиане отмечали Пасху в один день — 20 апреля. Это было впервые за многие годы, поскольку верующие живут по разным календарям. Поэтому и Троицу также будут чествовать в один день. В 2025 году православные и католики будут отмечать Зеленые праздники 8 июня. Также в этом году празднование Троицы совпадает со страной-оккупанта.

История и традиции Троицы

На 50-й день после Воскресения Иисуса Христа его ученики поднялись на гору, чтобы помолиться. Тогда совершилось послание Спасителя – на апостолов сошел Святой Дух. Они получили уникальную способность — разговаривать на разных языках. Это помогло им распространять Слово Божие по всему миру.

В этот день христиане традиционно идут в храмы, чтобы почтить сослание Святого Духа. До этого праздника верующие украшают свои дома веточками и зеленью, в том числе мятой, полынью, мелиссой. Обычно их ставят возле дверей и на поверхности квартиры или дома.

Девушки плели венки на Зеленые праздники, фото Big Kyiv

В этот день девушки плели веночки, которые олицетворяли молодость, красоту и единство с природой. Также люди водили хороводы и веселились.

Что нельзя делать на Троицу

Запрещается работать на земле, выполнять тяжелую физическую работу, шить, стирать и убирать.

Не стоит купаться, потому что говорят, что в этот день русалки могут затянуть человека на дно.

Нельзя рубить деревья и кустарники.

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