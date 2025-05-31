Андрей Табалов: В жаркий сезон вырастет спрос на ультрапастеризованное молоко и молочные напитки

"Волошкове поле" расширяет ассортимент к лету

Молочная компания "Волошкове поле" ожидает изменений в потребительском спросе летом 2025 года и уже адаптирует ассортимент к сезонным предпочтениям.

Об этом рассказал генеральный директор компании, глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов.

"В летний период ожидаем стабильный спрос на ультрапастеризованное молоко. В жару оно очень удобно, не требует специального хранения, а потому остается популярным среди потребителей", — отметил Табалов.

В то же время он прогнозирует спад продаж глазированных сырков, что является традиционным для лета. Важную роль в компании также отводят экспортным поставкам: "Я надеюсь, что будет определенный спрос на украинское масло — в частности, со стороны европейских потребителей".

Учитывая сезон, "Волошкове поле" уже расширяет ассортимент летних молочных напитков.

"Недавно мы ввели в ассортимент айран — вкусный, полезный, освежающий напиток. Именно то, что нужно в жару. Планируем запуск новых вкусов. А еще мы увеличим выпуск нашей "Лателлы" — уже хорошо себя зарекомендовавшего легкого кисломолочного напитка, он прекрасно утоляет жажду, — подытожил руководитель компании.

Кроме того, этой весной в линейке питьевых йогуртов появились новые вкусы: клубника-банан, вишня-черешня и манго. Компания представила их как сочетание классики, ягодной свежести и тропической яркости.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в стране. Продукция бренда "Волошкове поле" производится силами ПАО "Юрия", экспортирует молочные продукты в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табалов.