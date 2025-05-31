Андрій Табалов: У спекотний сезон зросте попит на ультрапастеризоване молоко та молочні напої

"Волошкове поле" розширює асортимент до літа

Молочна компанія "Волошкове поле" очікує змін у споживчому попиті влітку 2025 року та вже адаптує асортимент до сезонних вподобань.

Про це розповів генеральний директор компанії, голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов.

"У літній період очікуємо стабільний попит на ультрапастеризоване молоко. У спеку воно дуже зручне, не потребує спеціального зберігання, а тому залишається популярним серед споживачів", — зазначив Табалов.

Водночас він прогнозує спад продажів глазурованих сирків, що є традиційним для літа. Важливу роль у компанії також відводять експортним постачанням: "Я сподіваюся, що буде певний попит на українське масло — зокрема, з боку європейських споживачів".

З огляду на сезон, "Волошкове поле" вже розширює асортимент літніх молочних напоїв.

"Нещодавно ми ввели в асортимент айран — смачний, корисний, освіжаючий напій. Саме те, що потрібно в спеку. Плануємо запуск нових смаків. А ще ми збільшимо випуск нашої "Лателли" — легкого кисломолочного напою, який вже добре себе зарекомендував, він чудово втамовує спрагу", — підсумував керівник компанії.

Крім того, цієї весни в лінійці питних йогуртів з’явились нові смаки: полуниця-банан, вишня-черешня та манго. Компанія представила їх як поєднання класики, ягідної свіжості та тропічної яскравості.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в країні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПАТ "Юрія", експортує молочні продукти у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.