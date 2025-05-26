Раньше там были мусор и бурьяны: как сейчас выглядит могила экс-мера Киева Омельченко

Долгое время на его могилу было больно смотреть

Александр Омельченко был вторым мэром Киева после Леонида Косаковского и правил городом до появления в политике одиозного Леонида Черновецкого и бывшего боксера Виталия Кличко. Экс-главы украинской столицы не стало четыре года назад — 25 ноября 2021-го.

Омельченко родился в Винницкой области, но еще в юности переехал в Киев на учебу и с тех пор оставался в столице до конца жизни. С 1999 по 2006 год (7 лет) он занимал пост мэра Киева.

В 2007 году Омельченко был избран народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" и возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Он был удостоен звания Героя Украины, имел ученую степень кандидата наук и активно занимался развитием хоккея. У него остались супруга и двое сыновей.

От чего умер Омельченко — причина смерти

Скончался политик в возрасте 83 лет из-за инфаркта после осложнений от коронавирусной инфекции. Перед смертью Омельченко был госпитализирован в больницу "Феофания" со значительным поражением легких. Мужчине делали операцию на сердце, но он ее не перенес.

Где похоронен Александр Омельченко

Церемония прощания прошла в колонной зале Киевской горгосадминистрации (КГГА). Тогда на мероприятие пришли сотни киевлян. На траурной процессии были организованы экспозиции о жизни политика, которого в народе из-за скандалов прозвали "архитектором проблем".

Как выглядит могила экс-мэра Омельченко

Александр Омельченко похоронен на Байковом кладбище в Киеве (участок № 42а). Так выглядела могила политика по состоянию на август 2022 года:

Спустя полтора года после захоронения в сети появилось видео с запущенным состоянием могилы экс-главы украинской столицы — она была вся в провалах, бурьянах и мусоре.

Только 14 мая 2024 года на могиле Омельченко состоялось торжественное открытие надгробного мемориала, архитектором которого был Андрей Миргородский, а скульптором — Владимир Журавель, пишет kiev-foto.info.

Освящение бронзового надгробия провел митрополит ПЦУ Александр Драбинко. На церемонии присутствовали родные и близкие Александра Александровича, нынешний мэр Киева Виталий Кличко и другие политики.

Как сейчас выглядит могила Александра Омельченко. Фото: wikipedia.org

Напомним, что в пятницу, 23 мая, в Киеве прошла церемония прощания с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая. Похоронили мужчину на том же Байковом кладбище.