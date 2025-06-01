Привітання до Дня захисту дітей 1 червня: яскраві вірші українською, короткі SMS і листівки
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Сьогоднішній день особливо важливий для українських дітей
У неділю, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей, проте свято в Україні було перенесено на листопад. В умовах війни особливо важливо приділити увагу дітям та подарувати їм хоча б трохи радості та тепла.
Міжнародний день захисту дітей був ініційований та офіційно затверджений у 1949 році Конгресом Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше це свято відзначили у 51 країні світу. В Україні його почали відзначати із 1998 року.
Основна мета цієї події – нагадати світовій спільноті про значення та необхідність захисту прав дітей. Особливо це актуально на тлі воєнних дій в Україні, яка не один рік протистоїть російській агресії.
На честь свята "Телеграф" підготував яскраву добірку листівок до Дня захисту дітей 2025, а також коротких віршів. Діліться яскравими привітаннями з рідними та друзями у месенджерах чи соцмережах.
Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я.
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
На Землі є ангелочки,
Щоби світ наш прикрашати -
Наші донечки й синочки.
Треба їх оберігати!
Першого червня літо настало,
Малим українцям свято подарувало.
Нехай завжди здорові будуть дітки наші,
Бо усмішка дитяча — у світі це найкраще!
Оскільки День захисту дітей в Україні тепер відзначається 20 листопада, українців цікавить, чи не скасувалися дитячі заходи 1 червня. Адже свято й далі відзначають у багатьох країнах світу.