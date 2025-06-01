Привітання до Дня захисту дітей 1 червня: яскраві вірші українською, короткі SMS і листівки

Сьогоднішній день особливо важливий для українських дітей

У неділю, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей, проте свято в Україні було перенесено на листопад. В умовах війни особливо важливо приділити увагу дітям та подарувати їм хоча б трохи радості та тепла.

Міжнародний день захисту дітей був ініційований та офіційно затверджений у 1949 році Конгресом Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше це свято відзначили у 51 країні світу. В Україні його почали відзначати із 1998 року.

Основна мета цієї події – нагадати світовій спільноті про значення та необхідність захисту прав дітей. Особливо це актуально на тлі воєнних дій в Україні, яка не один рік протистоїть російській агресії.

На честь свята "Телеграф" підготував яскраву добірку листівок до Дня захисту дітей 2025, а також коротких віршів. Діліться яскравими привітаннями з рідними та друзями у месенджерах чи соцмережах.

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я.

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

На Землі є ангелочки,

Щоби світ наш прикрашати -

Наші донечки й синочки.

Треба їх оберігати!

Першого червня літо настало,

Малим українцям свято подарувало.

Нехай завжди здорові будуть дітки наші,

Бо усмішка дитяча — у світі це найкраще!

Оскільки День захисту дітей в Україні тепер відзначається 20 листопада, українців цікавить, чи не скасувалися дитячі заходи 1 червня. Адже свято й далі відзначають у багатьох країнах світу.