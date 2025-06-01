Поздравляем со Всемирным днем родителей! Красивые пожелания в прозе и ярких открытках

Не забудьте поздравить самых близких в жизни людей

В первый день лета, 1 июня, отмечается светлый и трогательный праздник — Всемирный день родителей. Это замечательный повод сказать спасибо самым дорогим людям за их любовь, заботу и постоянную поддержку.

Родители — самые близкие и важные люди в нашей жизни. Они всегда рядом, чтобы поддержать и помочь, подарить тепло и любовь. Ежегодно дата праздника отмечается 1 июля, создан он был в 2012 по инициативе ООН.

В Украине этот праздник отмечают с особым трепетом. В условиях войны, когда многие мамы и папы защищают родину на фронте, значение Всемирного дня родителей становится особенно глубоким и трогательным.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток, картинок и пожеланий своими словами, чтобы вы могли поздравить с праздником своих родителей! Напомните им о своей любви!

С Днем родителей 2025

Настоящая ценность в жизни – родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю отцу с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий!

Поздравляем со Всемирным днем родителей

Дорогие наши мама и папа! Родители — люди, подобные богам, потому что подобно богам они даруют жизнь. Они учат, воспитывают и любят так, как не любит никто другой. Желаю вам крепкой, как гранит, любви и долгих лет счастливой жизни!

Открытки ко Дню родителей 2025

Стать родителями — это посвятить свою жизнь детям, отдать им себя без остатка. Быть родителем — значит получить бесценный дар от Бога. Желаем всем родителям в этот день, чтобы их дети помнили и заботились о них, делились ласковыми объятиями и теплыми словами. Здоровья на годы, счастье навсегда!

Как поздравить с Днем родителей

Поздравляю со Всемирным днем родителей. Желаю всегда быть на одной волне с ребенком, желаю, чтобы в семье был мир и гармония, желаю, чтобы родители крепко любили чадо и в любом вопросе помогали найти ему верный ответ, желаю, чтобы ребёнок искренне вас ценил и наполнял ваши сердца счастьем!

Поздравления ко Дню родителей

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