Вітаємо зі Всесвітнім днем батьків! Гарні побажання у прозі та барвистих листівках

Не забудьте привітати найближчих у житті людей

В перший день літа, 1 червня, відзначається ворушливе свято — Всесвітній день батьків. Це чудовий привід віддячити найдорожчим людям за їхню любов, турботу та постійну підтримку.

Батьки — найближчі та найважливі люди в нашому житті. Вони завжди поруч, щоб підтримати та допомогти, подарувати тепло та любов. Щороку дата свята відзначається 1 липня, створене воно було 2012 року за ініціативою ООН.

В Україні це свято відзначають з особливим трепетом. В умовах війни, коли багато мам і тат захищають нашу країну на фронті, значення Всесвітнього дня батьків стає особливо глибоким і зворушливим.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок, картинок та побажань своїми словами, щоб ви могли привітати зі святом своїх батьків! Нагадайте їм про свою любов!

З Днем батьків 2025

Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем батьків і бажаю татові з мамою взаєморозуміння, щастя, спільних планів із дітьми та безлічі цікавих занять!

Вітаємо зі Всесвітнім днем ​​батьків

Вітаю з Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років, міцного здоров’я та терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них в будь-якому віці, щирої радості душі і достатку в домі, родинного добра і світлих батьківських надій.

Листівки до Дня батьків 2025

Стати батьками — це присвятити своє життя дітям, віддати себе без залишку. Бажаємо всім батькам в цей день, щоб їхні діти пам’ятали і дбали про них, ділились обіймами, лагідними і теплими словами. Здоров’я на роки, щастя назавжди!

Як привітати з Днем батьків

Ми цінуємо своїх батьків. Вони єдині, хто ніколи і ні за що не залишать нас в будь-якій ситуації, що склалася. А ми їх. Обіймаємо, дякуємо, любимо!

Привітання до Дня батьків

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День бабусі в Україні. Не помиліться з датою.