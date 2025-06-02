Укр

Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Casino.ua объявила о новом партнерстве с ELK Studios Новость обновлена 02 июня 2025, 12:51
Casino.ua объявила о новом партнерстве с ELK Studios. Фото Casino.ua

Онлайн платформа Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение компании.

ELK Studios работает на рынке с 2013 года и специализируется на кроссплатформенных слотах с высоким графическим качеством и инновационными механиками.

В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с ELK Studios является важным шагом в развитии платформы, ориентированной на качественный контент и высокий уровень пользовательского опыта.

"Уникальный стиль, глубина и качество реализации ELK Studios прекрасно дополняют нашу платформу", — прокомментировал директор Casino.ua Александр Бабенко.

По его мнению, это партнерство открывает новые перспективы для украинского рынка онлайн-игр.

В компании отмечают, что продолжают активно расширять портфель, чтобы предложить украинской аудитории лучше всего из мира iGaming.

Теги:
#Партнерство #Casino.ua #ELK Studios