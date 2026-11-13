Первый снег накрыл Львовщину. Куда он пойдет дальше (видео и карта)

В этот же день заснежило и в других городах области

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В пятницу, 13 ноября, во Львовской области выпал первый снег. В областном центре пролетают первые робкие снежинки, а в других населенных пунктах области заснежило по-настоящему.

Видео первого снега в Львовской области публикуют в сети. Если во Львове снежный покров не образуется, Сходницу буквально засыпал мокрый снег. Также первые снегопады зафиксировали в Дрогобыче, Самборе, Городке, Трускавце.

По данным прогноза осадков ventusky, ближе к 17:00 13 ноября, снег распространится также на Ивано-Франковщину.

Карта осадков 17:00 13.11.2026. Источник: ventusky

В 20 часов пятницы, по прогнозам, снежная погода переместится, во Львовской области снег прекратится, может снежить в Черновицкой области.

Карта осадков 20:00 13.11.2026. Источник: ventusky

Напомним, 7 ноября первый снег накрыл несколько других регионов Украины. Осадки были зафиксированы в Харькове, Полтаве, Днепре и других городах. Вскоре вместо снега начался дождь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду принесет декабрь в разные уголки Украины. Ожидается, что первый месяц зимы будет теплее многолетней нормы. Главной причиной такого температурного режима синоптики называют активность "Атлантического экспресса". Мощный Азорский антициклон выстроит барьер, направляющий воздушные массы из океана через Западную и Центральную Европу в Украину.