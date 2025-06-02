Давно уже не 12 июля: когда в Украине отмечается праздник Петра и Павла по-новому

В 2023 году даты церковных праздников изменились

Праздник святых Петра и Павла – большой праздник в христианском календаре. Он отмечается в честь выдающихся апостолов, ставших "столпами" Церкви и погибших мученической смертью за веру в Иисуса Христа. С 2023 года дата этого непереходящего праздника изменилась, поэтому не стоит путать ее с 12 июля.

Ранее, до перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, праздник отмечался 12 июля по юлианскому стилю. Разница между датами – 13 дней. "Телеграф" расскажет о празднике Петра и Павла и назовет точную его дату по новому календарю.

Когда отмечается Петра и Павла в 2025 году

Праздник святых апостолов Петра и Павла отмечается 29 июня. Эта дата стала актуальной после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь, который сейчас совпадает с григорианским.

Что известно о святых Петра и Павла

Апостол Петр, известный как Симон, был учеником Иисуса Христа и считается первым Папой Римским. Постол Павел (Савл) гонил христиан, однако после обращения стал проповедником христианства. Они оба погибли мученической смертью в Риме. Апостола Петра распяли вниз головой, а Павла — казнили из-за оцепления головы.

Как празднуют Петра и Павла

В праздник Петра и Павла завершается Петров пост, начинающийся после Троицы. Верующие в этот день посещают храмы, молятся апостолам. Просят о мудрости, силе духа. В народе Петра и Павла "открывает" жатву и заканчиваются летние свадьбы. Обычно в этот день семья собирается за столом с вечерними застольями и семейными разговорами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будут отмечать украинцы в июне 2025 года. Мы поделились календарем праздников в первый месяц лета.