Календарь праздников на июнь 2025: что будут отмечать украинцы и сколько будет выходных

В этом месяце отмечается Троица и День Конституции

Этот июнь порадует украинцев множеством значимых событий — от памятных дат до профессиональных и государственных праздников. Первый месяц лета принесет немало поводов для поздравлений, выражений благодарности и теплых встреч с родными.

"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на июнь 2025 года.

В июне украинцев ждет 21 рабочий день и 9 выходных. В этом месяце отмечается День журналиста, Международный день друзей, Троица, День Конституции Украины и много других праздников.

Календарь праздников на май 2025:

4 июня — День хозяйственных судов;

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;

6 июня — День журналиста;

8 июня — Троица;

9 июня — Международный день друзей;

12 июня — День работников фондового рынка;

14 июня — Всемирный день донора крови;

19 июня — День фермера;

20 июня — Всемирный день беженцев;

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;

23 июня — День государственной службы в Украине;

25 июня — День таможенника Украины;

28 июня — День конституции Украины;

Календарь праздников на июнь 2025 в Украине

Напомним, что в Украине День защиты детей теперь отмечается 20 ноября. Украинцев интересует, не отменяются ли детские мероприятия 1 июня, ведь праздник по-прежнему встречают во многих странах мира.