Укр

Календарь праздников на июнь 2025: что будут отмечать украинцы и сколько будет выходных

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что будут отмечать украинцы в июне 2025 Новость обновлена 31 мая 2025, 17:47
Что будут отмечать украинцы в июне 2025. Фото Телеграф

В этом месяце отмечается Троица и День Конституции

Этот июнь порадует украинцев множеством значимых событий — от памятных дат до профессиональных и государственных праздников. Первый месяц лета принесет немало поводов для поздравлений, выражений благодарности и теплых встреч с родными.

"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на июнь 2025 года.

В июне украинцев ждет 21 рабочий день и 9 выходных. В этом месяце отмечается День журналиста, Международный день друзей, Троица, День Конституции Украины и много других праздников.

Календарь праздников на май 2025:

  • 4 июня — День хозяйственных судов;
  • 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;
  • 6 июня — День журналиста;
  • 8 июня — Троица;
  • 9 июня — Международный день друзей;
  • 12 июня — День работников фондового рынка;
  • 14 июня — Всемирный день донора крови;
  • 19 июня — День фермера;
  • 20 июня — Всемирный день беженцев;
  • 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня — День государственной службы в Украине;
  • 25 июня — День таможенника Украины;
  • 28 июня — День конституции Украины;
Календарь праздников на июнь 2025
Календарь праздников на июнь 2025 в Украине

Напомним, что в Украине День защиты детей теперь отмечается 20 ноября. Украинцев интересует, не отменяются ли детские мероприятия 1 июня, ведь праздник по-прежнему встречают во многих странах мира.

Теги:
#Календарь #Праздники #Выходные #Июнь