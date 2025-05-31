Календарь праздников на июнь 2025: что будут отмечать украинцы и сколько будет выходных
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В этом месяце отмечается Троица и День Конституции
Этот июнь порадует украинцев множеством значимых событий — от памятных дат до профессиональных и государственных праздников. Первый месяц лета принесет немало поводов для поздравлений, выражений благодарности и теплых встреч с родными.
"Телеграф" подготовил календарь праздников и выходных на июнь 2025 года.
В июне украинцев ждет 21 рабочий день и 9 выходных. В этом месяце отмечается День журналиста, Международный день друзей, Троица, День Конституции Украины и много других праздников.
Календарь праздников на май 2025:
- 4 июня — День хозяйственных судов;
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды;
- 6 июня — День журналиста;
- 8 июня — Троица;
- 9 июня — Международный день друзей;
- 12 июня — День работников фондового рынка;
- 14 июня — Всемирный день донора крови;
- 19 июня — День фермера;
- 20 июня — Всемирный день беженцев;
- 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — День государственной службы в Украине;
- 25 июня — День таможенника Украины;
- 28 июня — День конституции Украины;
Напомним, что в Украине День защиты детей теперь отмечается 20 ноября. Украинцев интересует, не отменяются ли детские мероприятия 1 июня, ведь праздник по-прежнему встречают во многих странах мира.