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Не допускайте этих ошибок! Как часто поливать клубнику, чтобы ягоды выросли крупными

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как правильно поливать клубнику Новость обновлена 03 июня 2025, 21:21
Как правильно поливать клубнику. Фото freepik/Телеграф

Важно знать не только, как часто поливать клубнику, но и как это делать правильно

Клубника — это одна из самых любимых и полезных летних ягод. Но чтобы получить крупные и вкусные плоды, нужно защищать ее от вредителей, а также совершать правильный полив. Особенно это важно делать сразу после высадки и в период цветения.

Клубника является достаточно капризной ягодой и малейшая ошибка в уходе может сказаться на размере и вкусе ягод. В материале Actualno подсказали, как часто нужно поливать клубнику и какие ошибки губительны для этой ягоды.

Как часто поливать клубнику?

Учитывая, что корневая система клубники находится близко к поверхности почвы, палящее солнце и сухой ветер могут быстро лишать ее влаги. В течение 10-14 дней сразу после высадки клубнику нужно поливать по 0,5 литра под каждый куст несколько раз в день. Затем, в зависимости от погодных условий, следует сокращать частоту полива до 1-2 раза в неделю.

Но особое внимание к поливу ягод нужно уделить во время цветения, ведь от этого будет зависеть урожай. На каждый квадратный метр требуется в среднем 20-25 литров воды. Таким образом, поливать клубнику можно 1 раз в неделю.

Когда ягоды начнут созревать, им также нужен будет правильный полив. В неделю минимум нужно будет увлажнять почву 2-3 раза, а при необходимости, если будет сильная жара, то полив требуется через день.

Как часто поливать клубнику
Как часто поливать клубнику, Фото: Freepik

Важно запомнить! Поливать клубнику методом опрыскивания нельзя — воду нужно лить непосредственно под корень. Вода для полива должна быть теплой, не ниже +15°C, лучше использовать отстоявшуюся воду, ни в коем случае не холодную.

Что касается правильного времени полива, поливать можно как утром, так и вечером — главное, чтобы не было яркого солнца, иначе растения могут получить ожоги.

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#Урожай #Клубника #Полив