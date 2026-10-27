Церковный праздник 27 октября: о чем молиться и почему в этот день нельзя нарушать обещания

В Несторов день молятся о помощи в учёбе, делают добрые дела и наблюдают за погодой перед зимой.

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Во вторник, 27 октября 2026 года, по новому церковному календарю православные верующие чтят преподобного Нестора Летописца Печерского. Святому молятся, прося помощи в учебе и умственном труде.

Нестор родился в Киеве в XI веке. Примерно в 17 лет он пришел в Киево-Печерский монастырь, принял монашеский постриг, а впоследствии стал иеродиаконом. Значительную часть жизни он посвятил книгам, изучению прошлого и летописанию.

Нестору приписывают создание "Повести временных лет" – одного из важнейших источников по истории Руси. Среди его трудов также называют жития киевских и печерских святых, в частности преподобного Феодосия Печерского. Смерть летописца традиционно датируют 1114 годом. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что принято делать в Несторов день

В день памяти преподобного верующие молятся об успехах в учебе, работе и научных исследованиях. По народным представлениям, этот день благоприятен для чтения, получения знаний и занятий, которые требуют внимательности и сосредоточенности.

Название День обета связывают с обычаем давать обещания ради добрых дел и помощи другим. Состоятельные люди обещали построить или отремонтировать храм, приобрести иконы или пожертвовать деньги. Те, кто был скромнее в средствах, брались поддержать нуждающихся, работать усерднее или отказаться от вредных привычек.

День памяти Нестора Летописца считают благоприятным для чтения и получения знаний

Обещанное выполняли в тот же день или в течение года. Главное – браться только за посильное дело. В храм приносили хлеб, пироги, одежду и полотенца. Дома по обычаю наводили порядок: вытирали пыль, мыли пол и избавлялись от ненужных вещей.

Чего нельзя делать 27 октября

Церковная традиция призывает избегать ссор, осуждения, зависти, жадности и мести. Этот день посвящают молитве, добрым делам и спокойным размышлениям. Не отказывают в помощи людям, оказавшимся в беде.

Главный народный запрет касается нарушения обещаний. Согласно поверью, тот, кто не сдержит слова, рискует потерять удачу и достаток, а его семью могут постичь неприятности. Поэтому в этот день остерегались необдуманных обещаний и непродуманных решений.

Также в народе не советовали переедать и предаваться излишествам. Особое значение придавали сдержанности в словах и поступках и готовности откликнуться на чужую беду.

Народные приметы и именины 27 октября

По погоде в Несторов день предки пытались предсказать, когда наступит зима. Густой утренний туман считали признаком еще нескольких теплых дней, а иней на ветках – предвестником морозов в ближайшие два-три дня. Грязь и слякоть, согласно примете, предвещали наступление зимы примерно через четыре недели.

Если снег ложился на влажную землю, ждали ранней и теплой весны. Ясное звездное небо связывали с будущим хорошим урожаем, а спокойную погоду – с благополучным годом. 27 октября именины отмечают Марк и Нестор.