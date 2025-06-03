Не допускайте цих помилок! Як часто поливати полуницю, щоб ягоди виросли великими

Важливо знати не лише, як часто поливати полуницю, а й як це робити правильно

Полуниця — це одна з найулюбленіших і найкорисніших літніх ягід. Але щоб отримати великі та смачні плоди, потрібно захищати її від шкідників, а також правильно поливати. Особливо це важливо робити відразу після висадки та в період цвітіння.

Полуниця є досить примхливою ягодою і найменша помилка у догляді може позначитися на розмірі та смаку ягід. У матеріалі Actualno підказали, як часто потрібно поливати полуницю та які помилки згубні для цієї ягоди.

Як часто поливати полуницю?

Враховуючи, що коренева система полуниці знаходиться близько до поверхні ґрунту, палке сонце і сухий вітер можуть швидко позбавляти її вологи. Протягом 10-14 днів відразу після висаджування полуниці потрібно поливати по 0,5 літра під кожен кущ кілька разів на день. Потім, залежно від погодних умов, слід скорочувати частоту поливу до 1-2 разів на тиждень.

Але особливу увагу до поливу ягід потрібно приділити під час цвітіння, адже від цього залежатиме врожай. На кожен квадратний метр потрібно в середньому 20-25 л води. Таким чином, поливати полуницю можна 1 раз на тиждень.

Коли ягоди почнуть дозрівати, їм також буде потрібний правильний полив. На тиждень мінімум потрібно буде зволожувати ґрунт 2-3 рази, а за потреби, якщо буде сильна спека, то полив потрібно робити через день.

Як часто поливати полуницю, Фото: Freepik

Важливо запам’ятати! Поливати полуницю методом обприскування не можна – воду потрібно лити безпосередньо під корінь. Вода для поливу повинна бути теплою, не нижче +15°C, краще використовувати воду, що відстоялася, ні в якому разі не холодну.

Щодо правильного часу поливу, поливати можна як вранці, так і ввечері — головне, щоб не було яскравого сонця, інакше рослини можуть отримати опіки.

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