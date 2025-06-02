Вредители и болезни забудут дорогу к вашей клубнике: чем ее нужно поливать

Нашатырный спирт обеспечит хороший урожай клубники

Клубника — любимая ягода многих. Однако ухаживать за этим растением достаточно сложно. Сочная, вкусная и сладкая клубника – мечта каждого садовода, но получить хороший ее урожай можно если придерживаться некоторых правил полива, подкормки.

Одно простое и дешевое средство поможет отпугнуть вредителей и болезни от кустов клубники. Этим способом обработки разделились в Телеграмм-канале "Современная дача".

Как обработать клубнику нашатырным спиртом

Лучше всего начать делать это весной, как только появляются новые листочки на кустах клубники. Однако некоторые сорта высаживают уже летом.

Для этого 1 бутылочку нашатырного спирта объемом 40 мл смешиваем с 10 литрами воды. Поливаем землю из лейки или распыляем. Важно, чтобы жидкость попала на листву. Так мы предотвращаем появление вредителей и грибковых заболеваний.

Фото: freepik

Второй раз поливаем клубнику нашатырным спиртом после цветения. В 10 литрах воды смешиваем 3 ложки нашатырного спирта. Третий раз проводим обработку после плодоношения. 40 мл нашатырного спирта растворяем в 10 литрах воды.

Благодаря этому методу клубника начнет плодоносить гораздо лучше. Болезни и вредители не будут беспокоить кусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нужно полить клубнику, чтобы ягоды были большими и сладкими. Мы поделились рецептом действенного удобрения.