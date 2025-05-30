Последний звонок – не для всех. Чего ждать школьникам летом и что изменится с 1 сентября

Обучение летом, лагеря и реформы: каким будет конец учебного года 2025

Последний звонок 2025 года прозвенит в большинстве учебных заведений Украины 30 мая. Тем не менее часть детей будет учиться и летом.

Официально, учебный год в Украине длится до 30 июня 2025 года, но учиться до этой даты не обязательно. В некоторых школах, например во Львове, дети будут учиться еще следующую неделю (до 6 или 10 июня), уже после последнего звонка, затем — заработают пришкольные лагеря. Решение о продолжительности этого учебного года до 6 июня приняли в Виннице, Житомире, Николаеве и части школ Черновцов. В последнем областном центре есть частное учебное заведение, где каникулы начнутся только 26 июня.

Точную дату окончания обучения определяют те же школы, что и даты каникул и т.д. Кроме пришкольных лагерей школа может запланировать на июнь образовательные экскурсии, наверстывание материала и другие активности. Продолжительность следующего учебного года будет определяться правительством летом. Предварительно радикальных изменений не планируется.

Что нового будет в 2025/2026 учебном году для ВПЛ

С 1 сентября 2025 года дети внутренне перемещенных лиц будут учиться в школах тех громад, куда они переехали. Сейчас около 120 тысяч школьников проживают в одном регионе, а учатся в другом. Такая ситуация сохранится только в двух случаях:

если школа по новому месту жительства закрылась;

если в местной школе попросту нет мест.

Что нового будет для школ с дистанционным обучением

С 1 сентября 2025 года дистанционный класс должен насчитывать не менее 20 учащихся. Это правило не касается детей, обучающихся в семейной форме или экстернате. Детей с временно оккупированных территорий, если их класс закрылся, могут перевести в другие школы в той же области для дистанционного обучения. Для них внедряется индивидуальное педагогическое сопровождение.

Что нового будет для учащихся старшей школы

С 1 сентября 2025 года в Украине начнется подготовка к большой реформе старшей школы. В 30 лицеях запустят пилотный проект – каждый ученик сможет сам выбирать, какие предметы и курсы изучать. Общей она станет с 2027 года. Отдельно начнут тестировать новые учебные программы по естественным наукам, технологиям и искусству.

Ранее "Телеграф" рассказывал об разгоревшемся в Одессе учебном скандале — ребенке, вернувшемся из-за границы учителя в школе встретили не мягкой адаптацией, а жесткими требованиями. Тестирование, изделия на предмет "Технологии" и не только – в сети возмущены таким отношением.