Когда в Украине вернут ВНО и отменят НМТ

От бумажного варианта придется отказаться

Уже три года украинские выпускники проходят национальный мультипредметный тест (НМТ). После окончания войны в стране выпускники снова будут сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в эфире "КИЕВ24". По ее словам, Украина вряд ли вернется в традиционную бумажную форму проведения экзаменов.

В то же время планируется продолжать использование онлайн-платформ, уже продемонстрировавших свою эффективность во время проведения НМТ в условиях войны.

"На сегодня компьютерное оценивание полностью себя оправдывает. Поступающие скорее получат результаты, и мы так же. Мы можем обеспечить в рамках компьютерного оценивания и те форматы тестов, которые на сегодня мы не реализуем из-за нехватки времени. Например, открытые задачи, написание собственного высказывания и тому подобное, все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований", — рассказала Вакуленко.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла законопроект о проведении вступительной кампании 2025 года – вместо государственной итоговой аттестации (Государственная итоговая аттестация, ГИА) будет проведен НМТ.

В следующем году школьники будут сдавать четыре предмета. Из них три (украинский язык, история Украины и математика. — Ред.) будут обязательными, а один будет по выбору. Речь идет о таких предметах, как "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".

Ранее "Телеграф" писал, что в тестах по истории Украины появятся новые вопросы. Эту инициативу поддержало не только Министерство образования, но и Украинский центр оценивания качества образования.