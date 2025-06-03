На кладбище ни ногой: почему на Троицу лучше не навещать могилы родных

В этом году украинцы будут отмечать праздник Троицы по новому стилю

Троица (или Пятидесятница) — большой религиозный праздник, который знаменует схождение Святого Духа на апостолов. Его дата плавающая и зависит от того, когда была Пасха. Пятидесятница отмечается через 50 дней после Пасхи, в 2025 году праздник выпадает на 8 июня.

"Телеграф" расскажет, почему на праздник Троицы не стоит ходить на кладбище поминать умерших родственников, и когда лучше это сделать.

Идти или не идти на кладбище на Троицу?

Часто люди планируют посетить могилы умерших родных на Троицу, принести цветы и помянуть. Нет церковного запрета на посещение кладбищ в Пятидесятницу, однако священнослужители не рекомендуют именно этот день посвящать скорби. Дело в том, что Троица — это большой праздник, а не время для поминания умерших родственников.

Когда лучше посетить кладбище?

Посещать кладбище лучше накануне праздника Троицы — в родительскую вселенскую субботу. Обычно в храмах в пятницу, и в субботу проводят заупокойные богослужения. После этих богослужений будет уместно посетить могилы родственников на кладбище.

Однако помните, что устраивать застолья и поминальные обеды прямо на кладбищах точно не стоит. Просто помолитесь за своих умерших родственников, проведайте могилы, уберите территорию вокруг.

А вот в сам праздник Троицы хоть и не запрещено посещать кладбища, но лучше отложить визит на другой день. Ведь праздник для того, чтобы радоваться, а не скорбеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит старинное еврейское кладбище в Хусте на полторы тысячи могил. Сюда приезжают люди со всего мира.