Церковь осуждает такие действия: что нельзя делать перед Зелеными праздниками

Есть действия, от которых следует воздержаться до и во время праздника

Остаются считанные дни до великого христианского праздника – Троицы. В народе еще говорят Зеленые праздники. Событие символизирует единство трех ипостасей Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Праздник имеет некоторые традиции и запреты.

Троицу в 2025 году отмечают 8 июня. Согласно библейскому писанию, на учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух, после чего они заговорили на разных языках. Это позволило им проповедовать христианскую веру по всему миру.

Традиции Зеленых праздников

На Троицу переплетаются христианские и народные обычаи. Так люди украшают дома и храмы ветвями разных растений, в частности дуба, клена, а также мятой, любистком, тимьяном. Зелень является символом обновления жизни и защитой от всего злого.

На Зеленые праздники люди идут в храм, картинка из сети

На Троицу традиционно совершаются праздничные литургии. Священники надевают зеленые ризы. В некоторых храмах совершается освящение растений. Также верующие собираются вместе в домах, чтобы отметить праздник.

Запреты Зеленых праздников

За несколько дней до и во время Зеленых праздников нельзя:

работать на земле;

заниматься гаданием, проводить магические обряды, ведь церковь осуждает такие действия;

идти на кладбище, потому что усопших чтят до этого, в Родительскую субботу;

косить траву и вообще уничтожать зелень, которая имеет символическое значение в праздник.

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