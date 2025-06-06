Работает даже календарь: в Украине продают легендарные советские часы (фото)

Водозащитная модель смотрится роскошно со всех сторон

В мире современных гаджетов, где умные часы меряют пульс и количество шагов, все чаще появляется интерес к вещам из СССР — имеющим историю и характер. Именно такой вещью являются легендарные часы "Командирские" с символикой советского ВМФ.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Этот лот сразу бросается в глаза благодаря своим выразительным элементам: серый циферблат украшен самолетом и военным морским судном. В правой части есть надпись на русском языке "Командирские".

Часы имеют классический вид: серебристый безель, рельефную заводную головку с резьбой для водозащиты, а также массивный браслет такого же цвета.

Задняя крышка аксессуара выполнена из металла, имеет резьбовую крепь и рельефный узор, расходящийся лучами от центра — типичный дизайн для многих моделей производства "Восток".

Автор в объявлении гарантирует точный ход и полную функциональность часов, включая календарь. По словам продавца, все функции работают должным образом, заводная головка — на резьбе, что свидетельствует о сохраненной водозащите, характерной для модели.

Цена за такой винтаж — 1750 грн, хотя продавец указывает, что она договорная. Соглашение можно осуществить через OLX-доставку или с предоплатой услуг "Новой почты".

Коллекционерам, ценителям ретро, а также любителям вещей с прошлым — самое время обратить внимание на это уникальное предложение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выставили на продажу редкие мужские наручные часы механического типа марки "Маяк", изготовленные во времена СССР.