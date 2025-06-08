Ленд-лиз во время Второй мировой войны: кремлевские мифы и реальность

Ленд-лиз — это не новость: подобная масштабная программа действовала во время Второй мировой войны и охватывала не только СССР, но и другие страны, хотя немногие украинцы об этом знают.

Это был очень символический шаг правительства США… 9 мая 2022 года, в день, когда в СССР и сейчас в РФ отмечают победу во Второй мировой войне, президент Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе (с англ. – занимать, сдавать в аренду) для Украины. Произошло это событие в условиях широкомасштабного вторжения путинской России в Украину.

Президент США Джозеф Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины. 9 мая 2022 года. Фото: Twitter Анжелы Перес

Третьего мая 2022 года абсолютное большинство американских конгрессменов (417 — "за", 10 — "против") проголосовали за проект закона авторства сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина. Кроме него над текстом закона работали еще 13 сенаторов-республиканцев, шесть сенаторов-демократов и один независимый сенатор; перед тем также и сенат, еще 6 апреля — единогласно (!) — одобрил документ. Вся помощь в рамках ленд-лиза должна была поступать в Украину уже с октября 2022 года, то есть с начала нового финансового года.

Джозеф Байден, визировавший документ в Белом доме, тогда сказал следующее: "Мы поддерживаем Украину. Эти шаги затратные, но скрываться от агрессии еще дороже. Такая программа была в прошлый раз во время второй мировой войны. Сейчас Европа нуждается еще в нашей помощи". Согласно документу, закон должен был действовать только один фискальный год – до начала октября 2023 года с возможной пролонгацией. Однако этот важный закон, к сожалению, так и не заработал. Но военная помощь попадала в Украину бесплатно по трем другим программам из федерального бюджета США, которые получили следующие названия: Инициатива содействия безопасности Украины (USAI); Внешнее военное финансирование (FMF) и Удаление из запасов оружия США по решению президента (RDA).

Правительство США так и не продлило действие закона о ленд-лизе на следующий фискальный год. Тема была закрыта, несмотря на попытки украинской стороны оставить в действии этот важный инструмент помощи во время войны и достичь соглашения с пошаговым решением проблемы его реализации. Проблемы, которая волновала администрацию Байдена. Которая так и не решилась оказывать помощь Украине в рамках разрекламированного ленд-лиза. Кремлю удалось своими угрозами превентивного ядерного удара даже уменьшить объемы материально-технической и военной помощи как от США, так и государств демократического Запада.

На самом деле ленд-лиз вовсе не новость в истории. Такого рода широкая программа была действующей и крайне важной в период Второй мировой войны со странами оси Берлин-Рим-Токио. И она касалась не только Советского Союза. Об этом, кстати, большинству наших соотечественников практически ничего не известно.

Итак, 11 марта 1941 г. президент США Франклин Делано Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. И эту дату важно запомнить: к тому времени Советский Союз еще был союзником нацистской Германии, подходила к концу советско-финская "Зимняя война", которую развязал Кремль. Предполагалось, что США должны были в большинстве своем на безвозмездной основе передавать своим главным тогдашним союзникам (Великобритания, страны Британского Содружества, "Свободная" Франция Шарля де Голля и Республика Китай). Впоследствии во время Второй мировой войны помощь уже поступала в 42 государства!

Президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе. 11 марта 1941 года

Общий объем программы ленд-лиза составил более 50 млрд долларов США в ценах периода 1941-1945 годов. По разным данным (советских, российских и американских специалистов) размер помощи именно СССР достигал таких цифр – от как минимум официальных 11,3 млрд до 19 млрд долларов США (на второй цифре настаивают некоторые западные специалисты). Крупнейшим получателем помощи стала Великобритания – 31,4 млрд. долларов, Франция получила 3,2 млрд., Китайская республика – 1,6 млрд. Другие союзники получили в общей сложности 2,6 млрд. долларов. Действие закона было завершено 20 сентября 1945 г., через 18 суток после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японской империи.на борту линкора "Миссури"…

Плакат, рекламирующий британскую помощь СССР во время Второй мировой войны. Википедия

После начала германо-советской войны лидеры несколько неожиданных союзников СССР – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт – выступили с заявлениями о безоговорочной поддержке Кремля. Конечно, лидеры Запада видели, что имели дело с тоталитарным режимом, но он сражался, истекая кровью, с общим врагом – нацистской Германией.

Уже летом 1941 года, на фоне катастрофических поражений Красной армии США предоставили СССР беспроцентный заем в размере одного млрд долларов. Первое же советско-американо-британское соглашение о поставках в Советский Союз вооружения, военного снаряжения и продовольствия было подписано 1 октября 1941 года, когда нацисты рвались в Москву, и к тому времени уже оккупировали большую часть Украины вместе с Киевом, всю Прибалтику, Беларусь и западные страны. Только с этого времени и до июня 1942 года, то есть на первом, самом сложном этапе войны сталинский режим получил 4000 танков, 3000 самолетов и 20000 единиц разнообразного транспорта.

Советская "Катюша" на платформе американского "Стубеккери". Википедия

Знаменитый американский истребитель "Аэрокобра"

Хотя страны-доноры этой помощи получали в значительной степени на безвозмездной основе, по некоторым позициям они должны были после войны рассчитаться за полученное оборудование, вооружение и стратегическое сырье. Но еще 11 марта 1941 г. в подписанном Рузвельтом законе отмечалось, что не подлежали оплате использованные, уничтоженные и утраченные материалы – танки, самолеты, машины разных модификаций, оружие вообще, сырье. Частично за счет предоставленных США беспроцентных кредитов нужно было оплатить имущество, которое оставалось пригодным для гражданских целей.

Образцы союзнических консервов, отправлявших в СССР в годы Второй мировой войны

СССР и его правопреемница РФ так и не уплатили весь долг: администрация президента РФ Бориса Ельцина внесла некоторые взносы по долгу, но договорилась о списании его части.

Британский историк Норман Дейвис в фундаментальном труде "Европа. История" писал: "Операции западных государств по снабжению Советского Союза, которые приобрели темп с 1941 г., имели очень ограниченную благодарность со стороны тех, кому предназначалась помощь. Королевский военно-морской флот взялся за опасную задачу проводить арктические конвои в Мурманск. Немало моряков и кораблей и один целый конвой — PQ17 — потеряно без всякого следа. США организовали перевозку по суше огромного количества грузов в Россию из Персидского залива. Американская помощь СССР по плану ленд-лиза оценивается где-то в 7% советского военного производства и в 2,8 млрд долларов невоенных поставок".

Корабли конвоя PQ17 перед отправкой из исландского порта Хвальфьорд. Слева британский эсминец HMS Icarus. За ним советский танкер "Азербайджан", май 1942 года

Вспомним лишь некоторые красноречивые цифры помощи, которую СССР получил от США, Великобритании, а также стран Британского содружества: 14 795 самолетов, 7 056 танков, 375 883 грузовых автомобилей (в основном Студебеккеров), 51503 легковых джипов мотоциклов, 1900 паровозов, 622 100 железнодорожных рельсов, 4 478 000 тонн продовольствия, 15 417 000 пар армейских ботинок. Моторизация советских войск, важный фактор побед в 1943-1945 годах, была достигнута в значительной степени благодаря поставкам как раз в рамках ленд-лиза. Не будем забывать и о необходимых во время войны металлах и материалах, горючем…

Значения этих поставок в СССР по идеологическим причинам начинают умалять почти сразу после завершения мирового конфликта, с началом Холодной войны. Шла мифологизация исключительной роли СССР в победе над нацизмом. "В условиях противостояния СССР и США, Варшавского договора и НАТО этот миф должен был подчеркнуть исключительный вклад Союза в победу. При этом особое внимание сосредоточивалось на преуменьшении роли союзников… В последние годы на фоне обострения отношений со странами Запада в России возобновилась тенденция преуменьшения роли помощи союзников в войне. Этот миф в России не только сохранился, но даже актуализируется на уровне правительства РФ, в частности в книге нынешнего министра культуры РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского "Война. Мифы СССР. 1939-1945", вышедшей в 2011 году", писал украинский историк Ростислав Пилявец в сборнике "Война и миф. Неизвестная Вторая мировая" (Харьков, Книжный клуб "КСД", 2016).

В последние годы в РФ, развязавшей широкомасштабную войну в Украине, еще более усиливается тенденция пересмотра результатов Второй мировой войны. Недаром же для кремлевского диктатора распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой XX века". Помпезное празднование победы над нацизмом на Красной площади 9 мая 2025 года при участии некоторых лидеров стран мира (в основном союзников и маргиналов) и при отсутствии представителей таких стран как США, Великобритания, Украина, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия лишь подтверждают этот факт. Состоялась подлая приватизация Кремлевским диктатором самой памяти о Второй мировой войне. К сожалению, абсолютное большинство россиян поддерживают кощунственное поведение их руководства в этом вопросе (и как результат – так называемое победоносие), как и продолжение кровавой и неспровоцированной войны в Украине. Которая действительно началась не в 2022 году, а еще в 2014-м. И об этом нужно всегда помнить.