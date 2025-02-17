Вторая мировая война началась, потому что Чехословакия не сопротивлялась. Через почти столетие после этого украинцы пошли по пути, которого никто не ожидал

Симметрия между Германией-Чехословакией 1938 года и Россией-Украиной 2022 года удивительна, и если мы на миг остановимся на этих подобиях, это поможет нам шире взглянуть на сегодняшний день. Сейчас, более чем когда-либо, мы являемся узниками слухов, дезинформации и эмоций настоящего. История может дать нам по крайней мере более спокойную перспективу. Так что подумайте:

Гитлер отрицал легитимность чехословацкого государства. Как канцлер Германии он систематически отрицал, что она имеет право на существование. Хотя ее лидеры были избраны демократическим путем, он утверждал, что они не имеют права управлять. Поскольку население страны говорило на разных языках, он утверждал, что не существует такого понятия, как чехословацкие граждане. Гитлер утверждал, что сама Чехословакия была искусственной, результатом исторического поворота, которого никогда не должно было произойти – урегулирование после Первой мировой войны. Он утверждал, что существование национального меньшинства дает ему право вмешиваться в чехословацкую политику. В мае 1938 г. он приказал своей армии готовиться к быстрому нападению на Чехословакию. Он также активизировал своих агентов внутри страны. 12 сентября Гитлер произнес перед немцами зажигательную речь о вполне выдуманном истреблении немецкого меньшинства в Чехословакии.

Мы знаем, что было дальше: Великобритания и Франция вместе с Германией и Италией решили в Мюнхене 30 сентября, что Чехословакия должна уступить Германии критически важные приграничные территории. Это были наиболее обороноспособные части страны. Чехословацкие лидеры, несмотря на то, что с ними не совещались, решили принять главу своей страны.

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Конечно, мы не можем рассказать в деталях, что могло произойти. Однако, если бы Чехословакия сопротивлялась, мы можем быть вполне уверены, что Второй мировой войны не было бы, по крайней мере, такой, которую пережила Европа, начиная с сентября 1939 года.

Война против Чехословакии в 1938 году действительно была бы трудна для немцев. Гитлер не блефовал, но его армия не была готова. Разделение Чехословакии без боя значительно облегчило ему задачу. Когда Германия вторглась в Польшу в сентябре 1939 года, она использовала неповрежденные чехословацкие танки и другое чехословацкое вооружение. Он также контролировал чехословацкие экономические и человеческие ресурсы. Если бы Чехословакия сопротивлялась, этого бы не произошло. Даже если предположить, что Чехословакия, в конце концов, была бы разгромлена Германией, Германия не смогла бы так быстро напасть на Польшу. Кроме того, когда Германия вторглась в Польшу в сентябре 1939 года, она зависела от своего союза с СССР, скрепленного в августе соглашениями, известными как Пакт Молотова-Риббентропа. Если бы Чехословакия сопротивлялась, Советскому Союзу было бы гораздо труднее выбрать эту активную форму умиротворения нацистов. Неясно, решилась бы Германия вообще вторгнуться в Польшу без советской поддержки.

Поэтому кажется разумным предположить, что Германия была бы, по меньшей мере, притормозлена и лишена престижа и уверенности в себе, появившихся после молниеносных побед над Польшей в 1939 году, а затем над Францией в 1940 году. Чехословацкое сопротивление оказало бы умиротворение Гитлера, которое к тому времени было основным направлением европейской политики, почти невозможным.

Теперь давайте рассмотрим некоторые более глубокие сходства между 1938 и 2022 годами. Совпадение двух встреч в Мюнхене является частью двух более длинных историй, до ужаса похожих между собой.

Путин отрицал легитимность украинского государства. Хотя ее лидеры были избраны демократическим путем, он утверждал, что они не имеют права управлять. Поскольку ее народ говорит на разных языках, он утверждал, что не существует такого понятия, как сообщество украинских граждан. Гитлер [так в оригинале, должно быть Путин — С.Г.] утверждал, что сама Украина искусственная, результатом исторического поворота, который никогда не должен произойти – распада Советского Союза. Он утверждал, что существование национального меньшинства дает ему право вмешиваться в украинскую политику. В какой-то момент в 2021 году он приказал своей армии готовиться к скорейшему удару по Украине. Он также активизировал своих агентов внутри страны. В ряде выступлений в декабре того же года Путин назвал поводы для предстоящего вторжения в Украину.

Здесь хронология событий поворачивается в другую сторону. В начале 2022 года произошло то, чего мало кто ожидал за пределами Украины.

Украинские лидеры решили сопротивляться. Хотя в целом ожидалось, что президент Зеленский сбежит в иностранную столицу и сформирует правительство в изгнании, он остался в Киеве. Его позиция была сильнее, чем могло показаться. Хотя Украина была новым и малоизвестным для европейских государств, она была демократией и индустриальным государством. Она имела одну из лучших оружейных индустрий в Европе, а ее командование имело план, как позволить русским войскам проникнуть внутрь, а затем окружить и уничтожить их. Хотя мудрые головы в Москве и Вашингтоне ожидали, что россияне дойдут до Киева за три дня, на самом деле россияне потерпели поражение под Харьковом и Киевом, хотя и преуспели на юго-востоке. К концу 2022 года Украина вернула себе около половины территорий, захваченных Россией в первые недели войны. Европейское общественное мнение развернулось против агрессоров. Умиротворение России стало сложным. Россия была вынуждена перебросить войска из других регионов, а затем обратиться за помощью в Китай, Иран и Северную Корею.

На этот раз без курсива: именно так и произошло. И эти события дают нам чувство того, что мы можем потерять.

Через три года исход войны остается неопределенным. Несомненно то, что не началась более масштабная война. Украина уничтожила значительную часть российских вооруженных сил и увела российские войска от границ НАТО. С определенной помощью союзников она по сути выполняет всю миссию НАТО собственными вооруженными силами и без членства в НАТО. Косвенным, но значимым образом, Украина способствовала падению Асада в Сирии, отвлекая российские военно-воздушные силы и другие войска.

Украина также, сопротивляясь, сделала менее вероятными другие агрессивные войны. Хотя это осталось почти незамеченным, Россия использовала ядерный блеф на протяжении всей войны. Игнорируя его и сопротивляясь обычному вторжению с помощью обычных средств, Украина продемонстрировала миру, что ядерное оружие не нужно для того, чтобы противостоять ядерному государству. Это, как и многое другое, зависело от дальнейшей способности Украины воевать.

Хотя никогда нельзя быть уверенным, куда ведет контрфактический пример, события в Чехословакии в 1938 году помогают прояснить ставки войны в Украине. В первом случае хронология привела к мировой войне, поскольку ненужные уступки Гитлеру создали возможности, которых он не имел бы в противном случае. Чехословаки, конечно, не были главными виновниками. Если бы Британия и Франция не присоединились к Италии и Германии в Мюнхенском соглашении, Чехословакии было бы гораздо легче сопротивляться. По моему мнению, Чехословакия все равно могла бы это сделать, и таким образом предотвратить мировую войну. Но важно понимать, что великие государства также несут ответственность.

Если бы Чехословакия действовала, чтобы предотвратить мировую войну, очень маловероятно, что чье-то воображение зашло бы так далеко. Вряд ли кто-то благодарит чехословаков за то, что они предотвратили то, чего не произошло. История вместо этого знала Судетскую войну, или Центральноевропейскую войну, или что-то подобное. Об этом следует помнить. Мы не ценим то, что предотвратили украинцы. Нам не хватает воображения или, возможно, великодушия, необходимого для того, чтобы увидеть наши собственные интересы.

Никто из верхов Маска-Трампа, я предполагаю, не задумывается над тем, что произошло бы, если бы Украина не оказывала сопротивления, или что произойдет, если американская политика сделает невозможным это сопротивление. По каким-то причинам большинство высокопоставленных должностных лиц в администрации Трампа заняли позицию, напоминающую российский взгляд на войну. Но Россия может победить только в том случае, если ее умиротворить, то есть помочь ей. Через три года американцы, кажется, спешат в Мюнхен, чтобы успокоить агрессора. (За исключением госсекретаря Марко Рубио, самолет которого, как сообщается, имел механическую неисправность).

Один из способов рассмотреть текущее состояние событий: украинцы держат нас в своеобразном подвешенном 1938 году, 1938 году, который длится уже три года. 1938 год был далек от идеала, но он был гораздо лучше, чем 1939 год и мировая война. Своим сопротивлением, в сущности, украинцы создали временную линию, которой иначе не существовало бы. Остальные из нас, хоть и живут в этом времени, мало чем его заслужили.

Какими бы ни были другие мотивы администрации Трампа в умиротворении России, эта нехватка признательности является одним из них. Сам Трамп, его вице-президент, человек, имеющий власть (Маск), и их окружение в целом склонны относиться к Украине как к определенному раздражителю, как к проблеме, а не как к решению. Они очень далеки от понимания того, что Украина сдерживает хаос и войну далеко за пределами своих границ. Или, возможно, в некоторых случаях они обвиняют Украину именно в этом достижении, потому что они хотят войны и хаоса.

Как бы там ни было, политика Трампа, по крайней мере в последние несколько дней, была гонкой на умиротворение. Он пытался провести нормальный разговор с Путиным. Его администрация публично заявила, что должна делать Украина. И, опять же, какими бы ни были мотивы, операционная логика заключается в умиротворении: передача территории агрессору, уменьшение суверенитета напавшей страны.

История может помочь нам запомнить определенные закономерности причинно-следственных связей. Она также может, что, возможно, важнее, напомнить нам, что многие вещи возможны, включая те, которые, к лучшему или к худшему, на самом деле не состоялись. От решений нескольких людей в критический момент может зависеть переход от одной цепи событий к другой.

Американские и российские переговорщики в Мюнхене не заметили никакой иронии. Российские дипломаты научили верить, что 1938 год был направлен против Советского Союза, а значит, что именно они были настоящими жертвами – а это, в принципе, и является путинской интерпретацией истории в целом. Люди, инструктировавшие американскую команду, вряд ли знают, что произошло в Мюнхене в сентябре 1938 года, как ни печально это констатировать.

Но не нужна ни ирония, ни даже история, чтобы увидеть логическую проблему умиротворения Путина сейчас.

Россия – агрессор. Россия открыто заявляет, что ее военные цели выходят за рамки того, чего она достигла сейчас. Россия заинтересована в паузе в войне, потому что ее дела идут плохо, и потому что ее лидеры не без основания считают, что прекращение огня положит конец поддержке Украины со стороны США, отвлечет европейцев и усложнит Украине мобилизацию населения и ресурсов для дальнейшего российского удара. Россия также, естественно, заинтересована в том, чтобы американские лидеры условно передали ей украинскую территорию, в том числе ту, которую она даже не оккупирует. Это создает прецедент того, что международное право не имеет значения и что Украина не является легитимным государством, защищенным таким правом.

Умиротворение России, если оно приведет к ее победе сейчас или позже, вполне может создать условия для мировой войны. Россия, которая уничтожает Украину фактически при американской помощи, была бы совсем другой страной. Украинские ресурсы, как и ресурсы Чехословакии в 1938 году, сделали бы агрессора гораздо более сильной мощью. Это неудобный момент, но его следует учитывать. Украина имеет лучшую армию в Европе, наиболее закаленную в боях. Это единственная страна на Западе, ведущая большую войну в этом десятилетии. Она внедряет инновации быстрее, чем другие могут скопироваться. Все это и сельское хозяйство, и полезные ископаемые, и порты, может быть потеряно в пользу России. И тогда, конечно, через некоторое время Европа столкнется с гораздо более мощной страной, созданной для войны, с лидерами, верящими, что война работает.

Победа России, особенно при содействии американской дипломатии, открывает путь не только для дальнейшей российской агрессии в Европе, но и для захватнических войн везде. Она также почти наверняка означает распространение ядерного оружия, поскольку будущие агрессоры и боящиеся усвоят урок, что ядерное оружие необходимо.

Российско-украинская война ужасна, и она должна быть прекращена. Но умиротворение – это очевидный короткий путь, ведущий к более длительному и кровавому конфликту. Было бы не так сложно, по крайней мере, в нормальных условиях, применить американскую силу, чтобы положить конец войне России в Украине. Логика проста: усложнить ситуацию для России и облегчить ее для Украины.

Сейчас американская политика противоположна.

Маск-Трамп усложняет жизнь украинцев, чтобы удержать нас в нашем расширенном 1938 году. Конечно, это не означает, что американская политика будет последовательной, не говоря уже о ее успехе. Война фактически не может быть остановлена без участия Украины и Европы. Стремление к быстрому урегулированию, скорее всего, приведет к неожиданным последствиям, на которые американцам, скорее всего, не хватит терпения. Стремление к быстрому соглашению приводит к спешке, которая упускает из виду важные аспекты проблемы.

Источник — Фейсбук Сергея Громенко, который перевел текст Тимоти Снайдера.