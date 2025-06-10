Как отличить настоящий шоколад. Не покупайте эти подделки

Нужно внимательно читать его состав

Шоколад – вкусный и популярный продукт. Однако некоторые плитки, что продаются в магазинах, могут содержать вредные добавки. Впрочем, даже качественный шоколад нужно употреблять в умеренных количествах.

"Телеграф" рассказывает, каким должен быть настоящий шоколад. В Украине действующий национальный стандарт для шоколада ДСТУ 3924:2020 именно он должен быть указан на этикетке. Массовая доля какао-продуктов в шоколаде по рецептуре должна быть не менее 25%.

Настоящий шоколад – ингредиенты

В составе горького шоколада должно быть только какао тертое, какао-масло и сахар, может быть какао-масса. Молочный шоколад, кроме перечисленного, содержит сухое молоко. Белый – только какао-масло, молоко, сахар. Никаких других составляющих настоящий шоколад содержать не должен. Исключение – плиточный шоколад с разными начинками.

Что добавляют производители в шоколад

Чтобы удешевить шоколад, производители могут использовать в нем вместо масла какао вредные трансжиры – пальмовое или кокосовое масло. Плитки, в составе которых кроме какао-масла есть растительные жиры, не являются шоколадом в полной мере. Также в составе хорошего шоколада не должно быть консервантов, искусственных ароматизаторов (типа вкус идентичный натуральному), красителей, усилителей запаха и вкуса.

Также в продаже есть десертные/сладкие плитки. Они только снаружи похожи на шоколад, но по сути делаются не из бобов какао, а из обжаренного арахиса либо сои. К ним добавляют какао-порошок, сухое молоко и вместо какао-масла – кондитерский жир. Добавляют также ванилин и вкусовые эссенции, чтобы приблизить вкус к шоколаду. Это своего рода подделка под шоколад, которая не только неполезна, но и может нанести вред.

Как выбрать качественный шоколад

Надо внимательно изучать состав — сначала идут ингредиенты, которых в продукте больше всего. Чем выше сорт шоколада, тем больше добавляют какао-тертого и меньше сахара.

Содержание какао. В темном шоколаде (он считается самым полезным) должно быть не менее 70% какао. В молочном – 30–40%, но он всегда менее полезен. Белый шоколад — нет тертого какао, только какао-масло, никакой пользы в нем нет.

В темном шоколаде (он считается самым полезным) должно быть не менее 70% какао. В молочном – 30–40%, но он всегда менее полезен. Белый шоколад — нет тертого какао, только какао-масло, никакой пользы в нем нет. Внешний вид. Поверхность шоколада должна быть гладкой и блестящей. Белые пятна или серость – признак неправильного хранения или "просрочки".

Поверхность шоколада должна быть гладкой и блестящей. Белые пятна или серость – признак неправильного хранения или "просрочки". Звук. При изломе плитки должен быть четкий хруст. Он является признаком хорошей кристаллизации какао-масла.

При изломе плитки должен быть четкий хруст. Он является признаком хорошей кристаллизации какао-масла. Производитель и цена. Качественный шоколад не может быть очень дешевым, ведь настоящее какао-сырье дорогостоящее.

Сколько шоколада в день можно употреблять взрослым и детям

Шоколад стимулирует выработку дофамина, что может стимулировать привычку к сладкому. Темный шоколад более полезен благодаря антиоксидантам, но даже его следует употреблять умеренно. Кофеин и теобромин, содержащиеся в составе какао-бобов, могут возбуждать нервную систему. Особенно важно, чтобы шоколадом не злоупотребляли дети, их нервная система более чувствительна, а пищевые привычки формируются именно в детстве.

Взрослые

Темный шоколад: (70%+ какао): 20-30 г в день (примерно 2-3 квадратика)

(70%+ какао): 20-30 г в день (примерно 2-3 квадратика) Молочный шоколад: до 15-20 г в день из-за высшего содержания сахара и жира

Дети

3-6 лет: не более 10-15 г в день

7-12 лет: до 20 г в день

Подросткам можно несколько больше, но лучше не превышать взрослые нормы

Много шоколада, даже качественного, есть не стоит из-за высокой калорийности (500-550 ккал на 100 г) - легко превысить дневную норму калорий. Также он содержит много сахара, который должен присутствовать в рационе в ограниченных количествах.

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