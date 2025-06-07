Не покупайте и не давайте детям. Какое сгущенное молоко может навредить

Чтобы удешевить продукт, в него могут добавлять пальмовое масло и не только

Не все продукты, которые можно увидеть на полках магазинов, полезны. К примеру, стоит тщательно выбирать сметану, а под видом сгущенного молока, которое так любят дети, можно купить смесь, что лучше не употреблять.

"Телеграф" рассказывает, что как выбрать качественное сгущенное молоко. Для того чтобы удешевить производство в него могут добавлять растительные жиры, химические ароматизаторы, стабилизаторы и избыточное количество сахара. В результате некоторые банки и упаковки содержат сладкую смесь, не имеющую ничего общего с настоящей сгущенкой.

Настоящее сгущенное молоко должно содержать всего два ингредиента

В состав сгущенки должны входить только молоко и сахар, что указывается в составе. Она должна производиться согласно государственному стандарту — ДСТУ 4274:2003. На упаковке должно быть четко указано, что это "молоко сгущенное с сахаром".

Какую сгущенку не стоит покупать

Прежде всего стоит насторожиться, если цена подозрительно низкая. Качественный продукт не может стоить слишком дешево.

Если на упаковке указан "продукт сгущенный молокосодержащий", то это не настоящая сгущенка. Там могут быть пальмовое масло, красители, загустители, консерванты и ароматизаторы. Это удешевляет производство, но на выходе выходит совсем другой продукт.

Употребление такого сгущенного молока может быть опасным для здоровья. Ее лучше не употреблять никому, особенно — детям и пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое мороженое лучше не покупать. Некоторое может быть опасным.