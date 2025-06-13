Что строго запрещено делать 13 июня, чтобы не столкнуться с проблемами

В этот день наши предки угощались гречкой и не жаловались на судьбу

В эту пятницу, по церковному календарю на июнь 2025, христиане восточного обряда в Украине почитают память святой мученицы Акилины. В народе этот день называли "Акулины Гречишницы".

Акилина жила в III веке (281–293) на территории современного Ливана. Еще в детстве она приняла христианство и была казнена за веру в Единого Бога в возрасте 12 лет. На украинской земле образ святой трансформировался в Акулину Гречишницу — покровительницу гречишного урожая. Этот день совпадает со временем посева гречихи, поэтому традиции праздника связаны с приготовлением этой полезной каши.

Согласно народным обычаям, в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. После угощения гости благодарили хозяев и желали им богатого урожая.

Фото: freepik

Считалось, что для привлечения удачи 13 июня нужно смотреть на свою жизнь с оптимизмом. Также в день Акулины Гречишницы надо держать свое счастье при себе — предки верили, что счастье любит тишину.

Что нельзя делать 13 июня

Жаловаться на жизнь — можно столкнуться с еще большими проблемами.

Искать новую работу — новое место не понравится.

Хвастаться своими достижениями — можно притянуть проклятье или сглаз.

Назначать на 13 июня первое свидание — будет неудачным.

Народные приметы 13 июня

Соловей неумолчно поет всю ночь — следующий день будет ветреным.

Много насекомых — будет теплая и ясная погода.

Пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей — день будет теплым и сухим.

Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

У кого именины 13 июня

Сегодня именины отмечают Дмитрий, Килина, Александра, Анна, Антонина, Алексей и Даниил.

Праздники и события 13 июня

Международный день распространения информации об альбинизме

Всемирный день софтбола (World Softball Day)

Международный день метания топора (International Axe Throwing day)

День рождения булавки

День швейной машинки

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.