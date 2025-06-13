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Что строго запрещено делать 13 июня, чтобы не столкнуться с проблемами

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Акулина Гречишница
Какой сегодня праздник - Акулина Гречишница. Фото Freepik

В этот день наши предки угощались гречкой и не жаловались на судьбу

В эту пятницу, по церковному календарю на июнь 2025, христиане восточного обряда в Украине почитают память святой мученицы Акилины. В народе этот день называли "Акулины Гречишницы".

Акилина жила в III веке (281–293) на территории современного Ливана. Еще в детстве она приняла христианство и была казнена за веру в Единого Бога в возрасте 12 лет. На украинской земле образ святой трансформировался в Акулину Гречишницу — покровительницу гречишного урожая. Этот день совпадает со временем посева гречихи, поэтому традиции праздника связаны с приготовлением этой полезной каши.

Согласно народным обычаям, в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. После угощения гости благодарили хозяев и желали им богатого урожая.

каша гречка на столе
Фото: freepik

Считалось, что для привлечения удачи 13 июня нужно смотреть на свою жизнь с оптимизмом. Также в день Акулины Гречишницы надо держать свое счастье при себе — предки верили, что счастье любит тишину.

Что нельзя делать 13 июня

  • Жаловаться на жизнь — можно столкнуться с еще большими проблемами.
  • Искать новую работу — новое место не понравится.
  • Хвастаться своими достижениями — можно притянуть проклятье или сглаз.
  • Назначать на 13 июня первое свидание — будет неудачным.

Народные приметы 13 июня

  • Соловей неумолчно поет всю ночь — следующий день будет ветреным.
  • Много насекомых — будет теплая и ясная погода.
  • Пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей — день будет теплым и сухим.
  • Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

У кого именины 13 июня

Сегодня именины отмечают Дмитрий, Килина, Александра, Анна, Антонина, Алексей и Даниил.

Праздники и события 13 июня

  • Международный день распространения информации об альбинизме
  • Всемирный день софтбола (World Softball Day)
  • Международный день метания топора (International Axe Throwing day)
  • День рождения булавки
  • День швейной машинки

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины