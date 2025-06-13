Муравьи будут сами убегать с вашего огорода: гуманный способ избавиться от вредителей без лишних усилий

Есть интересный лайфхак, который поможет бороться с муравьями на огороде и в саду

Опытные садоводы и огородники точно сталкивались с проблемой нашествия муравьев в летний период. Эти мелкие насекомые хоть и не несут слишком большой угрозы вашему урожаю, однако отвадить их с огорода лишним не будет.

"Телеграф" расскажет, как экологично и гуманно отвадить муравьев из сада или огорода.

Муравьи могут навестить ваш сад, дачу или огород в поисках еды. Они хоть и не могут сильно навредить вашему урожаю, однако своим видом доставляют дискомфорт, передвигаясь по поверхностям. Решить эту проблему можно с помощью ароматных растений, которые нужно посадить на даче или в огороде, пишет Express.

К таким ароматным растения, которые будут отпугивать муравьев, относится мята. Муравьи будут поражены ее сильным запахом и в результате будут обходить ваш сад стороной. Такой простой лайфхак с этим душистым растением оказался весьма эффективным.

Вам не нужно прикладывать много усилий на борьбу с муравьями. Просто посадите мяту в саду или на огороде и насекомые сами уйдут вон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как помочь петуниям цвести пышнее, регулярно выполняя одну задачу. Узнайте, что нужно делать с растением.