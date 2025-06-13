Мурахи самі тікатимуть із вашого городу: гуманний спосіб позбутися шкідників без зайвих зусиль

Є цікавий лайфхак, який допоможе боротися з мурахами на городі та в саду

Досвідчені садівники та городники точно стикалися з проблемою нашестя мурах у літній період. Ці дрібні комахи хоч і не несуть надто великої загрози вашому врожаю, проте відвадити їх із городу зайвим не буде.

"Телеграф" розповість, як екологічно та гуманно позбутися мурах.

Мурахи можуть відвідати ваш сад, дачу або город у пошуках їжі. Вони хоч і не можуть сильно нашкодити вашому врожаю, проте своїм виглядом доставляють дискомфорт, пересуваючись поверхнями. Вирішити цю проблему можна за допомогою ароматних рослин, потрібно посадити на дачі або на городі, пише Express.

До таких ароматних рослин, які відлякуватимуть мурах, відноситься м’ята. Мурахи будуть вражені її сильним запахом і в результаті обходитимуть ваш сад стороною. Такий простий лайфхак із цією запашною рослиною виявився дуже ефективним.

Вам не потрібно прикладати багато зусиль для боротьби з мурахами. Просто посадіть м’яту в саду або на городі і комахи самі підуть геть.

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