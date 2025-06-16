Туалеты, как в Париже: вагоны Укрзализныци произвели фурор среди пассажиров (видео)

Комфорт нового уровня – от света и розеток до туалетов с пеленальными столиками.

Новые вагоны от Укрзализныци наматывают километры по Украине, а их пассажиры в восторге от условий. Эти вагоны обладают повышенным уровнем комфорта. Касается это не только плацкартных вагонов, но и купейных. Особый восторг у тех, кто давно не путешествовал, вызывают санитарные зоны вагона.

Действительно, похвастаться в новых вагонах есть чем все чистое, новое, приспособленное для людей с инвалидностью и женщин, путешествующих с детьми. В санузле есть пеленальный столик, а сам туалет – вакуумный.

Подобные вагоны курсируют по разным направлениям. В комментариях делились, что путешествовали в таких вагонах из Киева в Одессу и Запорожье. "Новые вагоны — топ", — пишут пользователи и даже сравнивают их с гостиницами во Франции. И как раз в туалетной теме. В сети разместили видео из туалета в отеле в Париже. Своим дизайном он напомнил пользователям туалет в поезде "Укрзализныци".

Кроме новых современных туалетов, купейные вагоны оснастили столиками для пассажиров на верхних полках, установили разные режимы управления освещением и порты для зарядки девайсов. Вагоны оборудованы кондиционерами, есть навигация шрифтом Брайля, дополнительные перила.

Ранее "Телеграф" рассказывал о путанице с вагонами в поезде — 16 вагон, который был нужен пассажирам, не нашелся в поезде, оказалось — он был внутри и "притворялся" другим вагоном. Курьезная ситуация, впрочем, не была смешной для искавших свой вагон пассажиров.