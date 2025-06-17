Загадочно умер молодой актер из "Лило и Стич": он стал настоящей звездой картины

Актер умер при неизвестных обстоятельствах

Ушел из жизни известный гавайский актер Дэвид Гекили Кенуи Белл. Недавно он сыграл Огромного Гавайского Чувака в новом римейке Disney "Лело и Стич", который бросает мороженое во время встречи с инопланетянами.

Дэвид Гекили Кенуи Белл скончался в возрасте 46 лет. Что стало причиной смерти актера, пока неизвестно. Трагическую новость сообщила сестра актера Джалин Канани Белл на своей странице в фейсбуке.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, блестящий и красивый младший брат Дэвид Г. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца. Я ждала, пока найдутся слова и мысли, чтобы должным образом выразить радость человека и Принца Человека, каким он был, но судьба подтолкнула меня сегодня утром, отправив заранее запланированный информационный бюллетень ко Дню отца, посвященный почитанию мужчин в наших жизнях", – написала она.

Умер Дэвид Гекили Кенуи Белл, кадр из фильма

Две недели назад Дэвид приглашал семью на премьеру анимационного фильма "Лило и Стич" в Каполей. Он очень радовался, что получил роль в этой киноработе и выражал благодарность команде: "Было невероятно видеть столько звезд из нашей гавайской команды. Они заслуживают огромного признания! Благодарю режиссеров за этот живой мир Лило и Стича. До встречи, Охана!"

Что известно о Дэвиде Гекили Кенуи Белле

Актер родился в Каймуки на Гавайских островах и учился в школе Калани. Дэвид проживал в местности Уаймеа округа Кауаи и работал помощником начальника в международном аэропорту Кона в Кеахоле. Он общался на английском, гавайском и местном диалекте пиджин. Также актер любил играть в кино и общаться с людьми.

Дэвид Гекили Кенуи Белл умер в 46 лет, фото с его инстаграм-страницы

Гекили Кенуи Белл играл не только в "Лило и Стич", но и в сериалах "Магнум, частный детектив" и "Гавайи 5-0".

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