Не хотела поминок, прощаний и могилы: от чего умерла и где похоронена украинский режиссер Муратова

Фильмы Муратовой запрещала советская власть

Кира Муратова сделала большой вклад в историю кинематографа, несмотря на то, что советская власть запрещала ее киноленты и требовала вырезать отдельные фрагменты. Украинский режиссер никогда не опускала руки, занималась любимым делом, но весьма нестандартно говорила о своей смерти.

"Телеграф" решил узнать, от чего умерла Кира Муратова и где похоронена, сегодня, 6 июня, отмечается годовщина ее смерти. Мы узнали некоторые факты из жизни режиссера.

Кира Муратова — что о ней известно

Кира Муратова родилась в 1934 году в Румынии, а после школы отправилась в Москву, где окончила режиссерский факультет ВГИКа. Будучи студенткой она дебютировала в кино как сценарист, режиссер и актриса.

Кира Муратова в молодости

В 1961 году Кира начала работать на Одесской киностудии, где сняла фильм "Наш честный хлеб". Первыми ее самостоятельными кинолентами стали "Короткие встречи" и "Долгие проводы" и последний фильм наделал много шума, советская власть запретила его транслировать. Киноленту увидели только во время Перестройки.

Кадр из фильма "Долгие проводы"

Не менее скандальным оказался фильм "Среди белых камней", из которых вырезали фрагменты, неугодные властям. Муратова после этого даже отказалась указывать свое имя в титрах.

Фильмы Киры Муратовой запрещали в СССР

Но режиссер не опускала руки и продолжила заниматься любимым делом. Ее ленты "Перемена участи" и "Астенический синдром" также привлекли широкое внимание, поскольку в них был сделан акцент на острые социальные темы.

После распада СССР Муратова получила творческую свободу и за свой вклад в развитие кинематографа была удостоена многими наградами. В частности она стала лауреаткой премии имени Александра Довженко и премии "Женщина ІІІ тысячелетия".

Как выглядела Кира Муратова

От чего умерла Кира Муратова и где похоронена

В 2012 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа. Последние годы Кира Муратова жила в Одессе и практически не появлялась на публике. А 6 июня 2018 года она умерла на 84-м году жизни в результате продолжительной болезни.

При жизни она завещала, чтобы ее тело кремировали, а похороны были скромными и на них присутствовали только родные и близкие. Последнее желание режиссера было выполнено. Похоронили Муратову на Новогородском кладбище в Одессе.

Кира Муратова умерла в 2018 году

Известный режиссер неоднократно говорила, что не хочет, чтобы ее помнили. Кира желала, чтобы после нее остались только ее фильмы.

"Мне не нравится, чтобы меня открывали, как консервную банку, и смотрели, что внутри, — призналась как-то Кира Георгиевна. — Пусть будет загадка. Вот была такая, исчезла. Вообще на помойку выбросили труп: ни креста, ничего. А фильмы есть. Кое-кому нравятся, а большинству — нет…".

Также Муратова была против, чтобы после ее смерти о ней снимали документальное кино, а все свои дневники она планировала уничтожить.

Кира Муратова не хотела пышных похорон и могилы

"Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все", — говорила Кира.

Российская актриса Рената Литвинова присутствовала на ее похоронах и отметила, что они прошли, как и завещала Кира, — без речей, приглашенных, прощаний и поминок, поскольку она это ненавидела.

Кира Муратова похоронена в Одессе

"Она хотела, чтобы ее сожгли и не было могилы. Это были самые светлые похороны в моей жизни. Все было так, как она хотела. Даже в своих похоронах она была самая крутая", — сказала Рената.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила украинского режиссера Романа Виктюка. Он жил в России, но не захотел быть там похоронен.