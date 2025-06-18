Укр

Подростки забросали поезд камнями? Полиция проверяет видео опасных шуток на железной дороге

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Стекло почти выдержало удар Новость обновлена 18 июня 2025, 13:12
Стекло почти выдержало удар. Фото Коллаж "Телеграфа"

На видео — последствия удара по окну поезда

Не только случайный оборванный кабель может выбить стекло вагона, но и хулиганы. В сети распространилось видео, на котором, согласно подписи автора, подростки бросили камни в окно и оно разбилось.

Заявляется, что это было на Львовщине и случай не единичный. В пресс-службе Национальной полиции Львовской области сообщили, что о случае также узнали из соцсетей — обнаружили видео во время мониторинга. Сейчас устанавливают, где и когда именно это произошло, было ли это на территории Львовщины и действительно ли это сделали подростки.

"Фактов, чтобы подростки бросали камнями в окна, именно подростки на Львовщине не подтверждается", — говорят в пресс-службе. Поскольку неизвестно, что именно произошло, квалификация правонарушения также неизвестна.

Отметим, что за подобное правонарушение — бросание камней в транспорт в отношении взрослых хулиганов открывали производство по ч. 4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На видео видно, что осколки стекла не рассыпались. Стекла в поездах обычно многослойные, чтобы выдерживать удары. Автор видео отметила, что ее первым мнением было, что камень отскочил случайно. Однако проводник сказал, что это — опасные игрушки "невоспитанных детей" и ей нужно будет дать показания полиции по поводу вандализма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге бросили в трамвай кирпич. Водитель трамвая пострадала, но удержала транспорт на рельсах.

Теги:
#Львовская область #Хулиганство #Вандализм #влечение