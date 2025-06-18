Подростки забросали поезд камнями? Полиция проверяет видео опасных шуток на железной дороге

На видео — последствия удара по окну поезда

Не только случайный оборванный кабель может выбить стекло вагона, но и хулиганы. В сети распространилось видео, на котором, согласно подписи автора, подростки бросили камни в окно и оно разбилось.

Заявляется, что это было на Львовщине и случай не единичный. В пресс-службе Национальной полиции Львовской области сообщили, что о случае также узнали из соцсетей — обнаружили видео во время мониторинга. Сейчас устанавливают, где и когда именно это произошло, было ли это на территории Львовщины и действительно ли это сделали подростки.

"Фактов, чтобы подростки бросали камнями в окна, именно подростки на Львовщине не подтверждается", — говорят в пресс-службе. Поскольку неизвестно, что именно произошло, квалификация правонарушения также неизвестна.

Отметим, что за подобное правонарушение — бросание камней в транспорт в отношении взрослых хулиганов открывали производство по ч. 4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На видео видно, что осколки стекла не рассыпались. Стекла в поездах обычно многослойные, чтобы выдерживать удары. Автор видео отметила, что ее первым мнением было, что камень отскочил случайно. Однако проводник сказал, что это — опасные игрушки "невоспитанных детей" и ей нужно будет дать показания полиции по поводу вандализма.

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