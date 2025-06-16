Билетов нет даже в первые часы продаж. "Укрзализныця" снова попала в скандал

Украинцы очень недовольны работой компании

Украинцы снова начали жаловаться на проблемы с покупкой билетов в "Укрзализныце". Ведь билеты на некоторые направления не получается купить даже в первые часы продаж.

Об этом пишет пользователь Facebook. По его словам, он несколько часов мониторил портал, чтобы купить билеты.

"На разные дни. Даже на сегодняшний день. Нижних мест как не было, так и нет. Их нет даже в первый день продажи. Но работники "Укрзализныця" упорно говорят, что сервис работает корректно", — говорится в сообщении.

Сообщение о билетах из Львова в Кривой Рог

Мужчина отмечает, что корректной работы не видит, ведь билетов в Кривой Рог на поезд 128 Львов — Запорожье нет совсем, а в Днепр есть. Однако "Укрзализныця" уже ответила пользователю.

Билеты Львов-Днепр

Билеты Львов-Кривой Рог

"Да, все корректно, потому что ни один из этих поездов, следующих в Днепр через Кривой Рог в текущие сутки не следует, поэтому соответственно априори в Кривой Рог не могут быть билетов, если они есть в Днепр", — говорят в УЗ.

То есть выходит, что если поезд едет из Львова в Днепр, он, скорее всего, не имеет остановки в Кривом Роге и наоборот. Однако компания так и не объяснила, почему в первые часы продаж доступных нижних мест в Кривой Рог из Львова нет.

Напомним, недавно поездка с маленьким ребёнком в поезде "Укрзализныци" чуть не закончилась трагедией. Ведь оборванный кабель выбил стекло в вагоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что УЗ снова попала в курьезную ситуацию. Ведь некоторые поезда имеют неправильно расположенные вагоны по порядковому номеру, что сбивает с толку людей.