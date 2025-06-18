Підлітки закидали потяг камінням? Поліція перевіряє відео небезпечних жартів на залізниці

На відео — наслідки удару по вікну потяга

Не тільки випадковий обірваний кабель може вибити скло вагона, а й хулігани. В мережі розповсюдилось відео на якому, згідно з підписом автора, підлітки кинули каміння у вікно і воно розбилось.

Наразі заявляється, що це було на Львівщині та випадок непоодинокий. В пресслужбі Національної поліції Львівської області повідомили, що про випадок також дізнались із соцмереж — виявили відео під час моніторингу. Наразі встановлюють де і коли саме це сталось, чи було це на території Львівщини та чи направду це вчинили підлітки.

"Фактів, щоб підлітки кидали камінням у вікна, саме підлітки, на Львівщині не підтверджується", — кажуть у пресслужбі. Оскільки невідомо, що саме відбулось, кваліфікація правопорушення також невідома.

Зазначимо, що за подібне правопорушення — кидання каміння в транспорт, щодо дорослих хуліганів відкривали провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Можна отримати до чотирьох років за ґратами.

На відео видно, що уламки скла не розсипались. Скло у потягах зазвичай багатошарове, щоб витримувати удари. Авторка відео зазначила, що її першою думкою було, що камінь відскочив випадково. Однак провідник сказав, що це — небезпечні забавки "невихованих дітей" і їй потрібно буде дати свідчення поліції щодо вандалізму.

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