Опрыскайте помидоры и перцы этим раствором и вашему урожаю позавидуют соседи: как приготовить

Опрыскивание помидор и перца на огороде этим раствором посодействует росту рассады

После высадки рассады помидоров и перцев в открытый грунт они нуждаются в поливе, уходе и удобрении. Есть хитрый способ стимулировать рост растений с помощью простого раствора. Он поможет стеблям и листьям лучше усваивать энергию и питательные вещества, что в результате приведет к хорошему урожаю.

"Телеграф" расскажет, как приготовить специальный раствор для опрыскивания рассады томатов и перцев для активного роста.

Как оказалось, опрыскивать высаженную в открытый грунт рассаду можно солевым раствором, пишет Express. Однако речь идет не об обычной кухонной соли, а о соли Эпсома (английская соль).

Английская соль — это полезный природный минерал, который содержит в себе магний и серу. Эти питательные вещества просто необходимы для выращивания фруктов и овощей. Поэтому раствор из соли Эпсома для опрыскивания рассады станет отличным решением.

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания рассады, смешайте одну столовую ложку соли Эпсома с 4 литрами воды. Поместите раствор в емкость для опрыскивания и пшикайте непосредственно на листья рассады перцев и томатов. Лучше всего делать это рано утром не в дождевую погоду.

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